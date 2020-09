Füchse starten ihren Angriff auf Europa

Die Füchse Berlin wollen am Dienstag in Gyöngyös den ersten Schritt Richtung Gruppenphase in der European League machen.

Berlin. Es war wirklich früh. Halb verschlafen standen Paul Drux, Jakov Gojun und der Rest des Füchse-Trosses am Montagmorgen am Flughafen Schönefeld. Um 6.50 Uhr schon hob die Maschine Richtung Ungarn ab. Das Ziel des Handball-Bundesligisten: Europa. Wenn die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert am Dienstagabend (18.45 Uhr, Liveticker auf www.ehfel.eurohandball.com, evtl. Stream auf www.ehftv.com) in der zweiten Qualifikationsrunde der European League auf Gyöngyös trifft, geht es um nicht weniger als die Teilnahme am heiß ersehnten internationalen Wettbewerb.