Die Füchse erwartet ein Härtetest auf zwei Ebenen

Bob Hanning, Manager der Füchse Berlin, darf am Sonnabend 500 Fans in der Max-Schmeling-Halle begrüßen.

Wenn die Füchse am Sonnabend gegen Meister Kiel spielen, dürfen wieder Zuschauer in die Halle. Ein Testlauf für den Ligastart.

Berlin. Ganz realisieren kann Bob Hanning es noch nicht. Dass seine Füchse Berlin an diesem Sonnabend tatsächlich wieder in der Max-Schmeling-Halle auflaufen. Und dann auch noch vor Zuschauern. „Wenn ich aber in die Halle fahre, wird es mich sicher übermannen“, sagt der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten.