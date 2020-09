Neuer Rechtsaußen: Füchse holen Valter Chrintz

Berlin. Er ist jung, ambitioniert, champions-league-erfahren – und neuer Spieler der Füchse Berlin. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wechselt Valter Chrintz mit sofortiger Wirkung vom schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad in die Hauptstadt. Der Rechtsaußen ist bereits seit Dienstag in Berlin und soll nach zwei negativen Corona-Tests möglichst bald ins Training einsteigen.

Die Verpflichtung des 20-jährigen Schweden ist eine, die auch mit einer schlechten Nachricht daherkommt. Chrintz’ Landsmann Mattias Zachrisson wird den Berlinern weiterhin fehlen, ein Ersatz auf Rechtsaußen war nötig. „In diesem Zusammenhang jemanden gefunden zu haben wie Valter, für mich eines der vielversprechendsten europäischen Talente auf dieser Position, ist für uns natürlich Glück im Unglück“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Füchse-Rechtsaußen Zachrisson laboriert an Schulterverletzung

Der 1,85 Meter große Außenspieler war mit Kristianstad schon in der Handball-Königsklasse unterwegs und feierte im März 2019 sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft, mit der im vergangenen Januar an der EM im eigenen Land teilnahm. In Berlin wird er auf seiner Position nun von der Erfahrung eines Hans Lindberg (39) lernen können.

„Ihn für drei Jahre zu holen, ist eine Traumverpflichtung. Wenn ich da an das Rechtsaußen-Gespann Lindberg/Chrintz denke, da haben nicht viele Vereine ein besseres Duo auf der Position“, so Kretzschmar. Für Chrintz sei es „eine großartige Chance, bei den Füchsen zu spielen. Die Bundesliga in Deutschland ist für viele Spieler ein Traum und für mich ein großer Schritt“.

Für Mattias Zachrisson hingegen geht ein langer Leidensweg weiter. Der 30-Jährige hatte sich im August 2019 schwer an der Schulter verletzt, musste sein Comeback seitdem immer wieder verschieben. In schwedischen Zeitungen wird gar über ein Karriereende des 1,78 Meter großen Alleskönners spekuliert. Die langfristige Verpflichtung von Chrintz widerspricht den Mutmaßungen zumindest nicht.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.