Füchse Berlin testen ihr neues Team vor Zuschauern

Wegweisend: Jaron Siewert erlebt in Potsdam sein Debüt als Cheftrainer der Füchse Berlin.

Am Sonnabend testen die Füchse Berlin in Potsdam ihre neue Mannschaft. Dabei sind auch drei neue Nationalspieler.

Berlin. Fünf Monate ohne Spiel sind eine ziemlich lange Zeit. Oder 150 Tage, wie es die Füchse Berlin ausgerechnet haben. So lange haben sie kein richtiges Handballspiel bestritten. Doch am Sonnabend (18 Uhr) hat das Warten ein Ende. Dann spielt der Handball-Bundesligist in der MBS Arena Potsdam gegen den Drittligisten 1. VfL Potsdam.

Natürlich sind es andere Umstände als beim Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt (33:35) am 9. März. Es ist nach halbwegs überstandener Corona-Krise ein Test in mehrfacher Hinsicht. Bisher konnte nur ein paar Wochen trainiert werden. Der neue Trainer Jaron Siewert gibt sein Debüt als Coach der Füchse-Männer. Auf die neu verpflichteten Nationalspieler Marian Michalczik, Lasse Andersson und Milos Vujovic trifft dies ebenso zu.

Füchse geben auch zwei weiteren Talenten eine Einsatzchance

Aus der A-Jugend dürfen Nils Lichtlein und Marcel Nowak erste Erfahrungen bei den Erwachsenen sammeln. Mit den nach ihren Verletzungen noch nicht einsatzfähigen Fabian Wiede, Simon Ernst und Mattias Zachrisson muss Siewert allerdings auch auf drei weitere Nationalspieler verzichten. Aber bis zum Bundesliga-Saisonstart in der ersten Oktoberwoche ist ja noch viel Zeit, fit zu werden.

Zugleich wird die Partie gegen den Kooperationspartner ein erster Versuch, wie es ist, vor Zuschauern zu spielen. 300 Fans sollen zusehen können, so sieht es ein vom 1. VfL Potsdam ausgearbeitetes Hygienekonzept vor. „Es freut mich, dass wir da gemeinsam mit dem VfL eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen können“, sagt Siewert.

Füchse treffen auf Kevin Struck, einen guten Bekannten

Von seiner Mannschaft wünsche er sich, dass die Dinge, die in den vergangenen Wochen besprochen und geübt wurden, schon ansatzweise umgesetzt werden. Vor allem aber „wünsche ich mir, dass wir Spaß am Spiel haben und einen guten Auftakt hinlegen“. Der 26-Jährige wird auf Potsdamer Seite einen Spieler wiedersehen, den er als Jugendlichen trainiert hat: Ex-Fuchs Kevin Struck, der sich im Rahmen der Kooperation den Potsdamern angeschlossen hat.

Die Brandenburger sind personell gestärkt und zählen zu den Aufstiegskandidaten in der Dritten Liga, sollten sportlich aber kein Stolperstein für die Füchse werden. „Wir haben die Partnerschaft mit dem VfL Potsdam intensiviert und freuen uns gerade deshalb, jetzt das erste Spiel gegen den VfL zu machen“, sagt Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Generell freue er sich, dass die Zeit ohne Handball endlich vorbei ist. 150 Tage sind eine viel zu lange Zeit.

