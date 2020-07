Die Füchse Berlin arbeiten im Trainingslager in Lübbenau an ihrer Fitness – und dem Zusammenhalt.

Berlin. Nein, gekentert sind sie nicht. So viel konnte Paul Drux am Tag nach der Kanutour versichern. Am Mittwoch stand für die Füchse Berlin im Trainingslager in Lübbenau Paddeln auf dem Programm. Wie sich das für gute Spreewald-Touristen eben gehört. Ein bisschen Abwechslung zum harten Training, aber auch eine Teambuilding-Maßnahme.