Auch Handball-Liga muss Spielergehälter deutlich senken

Köln. Abgebrochene Saison, fehlende Einnahmen, ungewisse Zukunft: In der wohl größten Krise seit Bundesliga-Bestehen pocht nun auch der Handball auf einen deutlichen Gehaltsverzicht seiner Spieler. „Da braucht man keine Rechenkünste zu bemühen, da muss etwas passieren“, sagt Liga-Chef Frank Bohmann.

Beim geplanten Neustart werde es nicht so weitergehen können wie vor der Corona-Krise: „Wir werden hart an den Kosten schrauben müssen, anders wird es nicht gehen.“ Nach dem Eishockey nun also der Handball: Den deutschen Profiligen steht ein heißer (Verhandlungs-)Sommer bevor. Das ahnt auch Handball-Boss Bohmann und kündigt „harte Gespräche“ an.

Die Gehälter machen in der HBL momentan rund 65 Prozent der Kosten für die Vereine aus, in der zweiten Liga sind es sogar über 70. „Da wird es seitens der Spieler und auch Trainer Zugeständnisse geben müssen. Wir brauchen einen Verzicht zum wirtschaftlichen Überleben der Klubs“, so Bohmann.

Gehälter könnten um 25 oder mehr schrumpfen

Neben den voraussichtlich durch Geisterspiele geringeren Zuschauereinnahmen dürfte die HBL auch mit sinkenden Sponsoring-Erlösen zu kämpfen haben. „Als erstes wird das Eigenkapital der Klubs, sofern es denn vorhanden ist, schrumpfen“, sagt Bohmann: „Und spätestens dann müssen die Kosten massiv runter.“

Beim Vorgehen werde sich der Handball aber nicht am Eishockey orientieren. Die DEL hat die Einwilligung der Spieler für einen 25-prozentigen Gehaltsverzicht mit der Lizenzierung für die kommende Saison verknüpft. „Das ist aus meiner Sicht eine Vereinbarung, die zu Lasten Dritter getroffen wird. Das ist nicht unser Weg“, erzählt Bohmann.

25 Prozent seien aber grundsätzlich ein „realistischer Wert“, so Bohmann. Sie seien aber „kein Patentrezept, teilweise wird der Verzicht in einigen Klubs auch deutlich höher ausfallen müssen“. Gleichzeitig müsse aber „auch sichergestellt werden, dass die Spieler bei positiver finanzieller Entwicklung sofort partizipieren“.

Die Verhandlungen dürften ohnehin ziemlich kniffelig werden. Die meisten Betroffenen haben gültige Verträge und könnten im schlimmsten Fall das Spielen einstellen. Zur Wahrheit gehöre aber auch, so Bohmann, „dass die Spieler momentan wenig Alternativen haben. Die Situation ist in allen Handballligen die gleiche.“

Grundverständnis für die Situation der Klubs ist vorhanden

Mit den Klubs steht Bohmann in engem Austausch. Ihnen empfiehlt er, „die Verhandlungen so transparent wie möglich zu führen. Öffnet eure Bücher, dann wird es Verständnis von den Spielern geben. Da bin ich mir sicher.“ Aus ersten Gesprächen mit Johannes Bitter von der Spielergewerkschaft Goal wisse er, dass „ein Grundverständnis für die schwierige Situation auf Spielerseite da ist“. Die Füchse Berlin mussten aufgrund der geringeren Mittel infolge der Krise bereits die Verträge von zwei Profis auflösen.

Die aktuellen und weitgehend geräuschlos erzielten Vereinbarungen mit den Spielern laufen bis zum 30. Juni. „Da geht es seitens der Klubs jetzt darum, mit maximaler Transparenz dort anzuknüpfen“,erzählt Bohmann: „Die Vereine, und das ist ganz wichtig, wollen die Gehälter nicht drücken, um sich die Taschen voll zu machen, sondern um schlicht und einfach überhaupt weiter Handball spielen zu können.“