Berlin. Real Madrid hat noch nicht angerufen. Ist aber auch nicht so schlimm, findet Silvio Heinevetter. „Da wäre ich wahrscheinlich nur zwölfter oder dreizehnter Mann, das würde keinen Sinn machen“, sagt der Torhüter der Füchse Berlin und muss lachen. Während der Corona-Lockdown den Sport weltweit lahmgelegt hat, hatte Nationalspieler und Madrid-Profi Toni Kroos täglich zur Fußball-Challenge via Instagram aufgerufen. Und Heinevetter hatte fleißig sein Talent bewiesen.

Aus einer Karriere mit dem Ball am Fuß wird aber auch deshalb nichts, weil Heinevetter mit dem Ball in der Hand eben viel besser umgehen kann. Deshalb wird der 35-Jährige im Sommer nicht zwölfter Mann bei Real, sondern erster im Tor der MT Melsungen. Heinevetter verlässt die Füchse Berlin. Das ist schon seit über einem Jahr kein Geheimnis mehr.

Dass sich der Torhüter nun aber still und heimlich von der Platte schleicht, das war wohl nicht geplant. Die Fans lieben ihren „Heine“, seit Jahren ist er Publikumsliebling im Fuchsbau, wird für seine akrobatischen Paraden und sein extrovertiertes Auftreten auf dem Feld gefeiert. Man hätte ihn in Berlin gern gebührend verabschiedet.

Am 8. März stand er zum letzten Mal im Füchse-Tor

Das Coronavirus und der damit verbundene Abbruch der Handball-Saison lassen das aber nun nicht mehr zu. Nach elf Jahren bei den Füchsen sagt Heinevetter also leise Adieu. „Da muss man ganz ehrlich sein, das ist natürlich schade“, sagt der Keeper, der bei der knappen Niederlage am 8. März gegen Flensburg (33:35) zum letzten Mal im Füchse-Tor gestanden hatte. „Elf Jahre im Profisport bei einem Verein zu sein, ist nicht ganz alltäglich.“

Aber die aktuelle Situation ist eben auch nicht alltäglich, und deshalb sei es nun einfach „nebensächlich“, dass er kein großes Abschiedsspiel in der Max-Schmeling-Halle bekommt. Und sowieso: „Ich bin nicht der Typ für große Abschiedsfeste“, sagt Heinevetter.

Es sind Aussagen wie diese, die den Wandel des gebürtigen Thüringers so eindrücklich skizzieren. In seinen Anfangsjahren noch der aufstrebende, ehrgeizige und immerzu polarisierende Jungspund, ist Heinevetter in den vergangenen Jahren ruhiger geworden. Zumindest neben dem Platz. Auf dem Feld kennen und lieben sie ihn als emotionalen Motivator, als diskussionsfreudigen Aufrührer, als einen Torhüter, der noch mal kurz sein Stirnband richtet, bevor er in den entscheidenden Momenten reaktionsschnell die Bälle aus der Luft pflückt.

Fünf Titel holte Heinevetter mit den Füchsen

Heinevetter hat aber nicht nur mit seinem Charakter die Stufen zum Legendenstatus erklommen. Fünf Titel holte der 1,94 Meter große Torhüter mit den Füchsen. Da wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, auf diese besonderen Erlebnisse zurückzublicken. „Ich bin kein Typ, der in der Vergangenheit träumt oder lebt.“ Gut. Dann übernehmen wir das eben.

Niemand, der zurückblickt: Silvio Heinevetter hat sich nun vorgenommen, mit der MT Melsungen nach Berlin zurückzukehren.

Foto: Andreas Gora / dpa

Da wäre zum einen der DHB-Pokalsieg 2014, als der damals 29-Jährige den ersten Titel seit dem Bundesliga-Aufstieg mit den Berlinern feierte. Oder 2015, als Heinevetter und die Füchse erst den EHF-Pokal holten und sich wenig später noch zum Vereinsweltmeister krönten. Den Titel bei der Klub-WM verteidigte die Mannschaft ein Jahr später erfolgreich. Der zweite Triumph im Europapokal folgte dann 2018, als Heinevetter einen herausragenden Tag erwischte und die Franzosen von St. Raphael vor dem Tor völlig verzweifeln ließ. Trotz nervenzerreißender Atmosphäre im Hexenkessel in Magdeburg.

Ja, Magdeburg. Da war doch was. Heinevetters einstige Wirkungsstätte. Von 2005 bis 2009 hatte er beim SC gespielt, war dort zu dem Keeper gereift, dessen Dienste sich 2009 dann die Füchse sicherten. Ein Wechsel, der an der Elbe auf nicht allzu viel Gegenliebe traf. Ein Grund dafür, warum der Nationalkeeper in Duellen gegen den Erzrivalen immer besonders motiviert war.

Trainer und Spieler haben Heinevetter in seiner Füchse-Zeit geprägt

Elf Jahre später zieht es Heinevetter nun weiter. Nach Kassel, wo die MT Melsungen ihre Heimspiele austrägt. Dass er es elf Jahre bei dem gleichen Verein ausgehalten hat, sei „rückblickend schon etwas Außergewöhnliches“, sagt er. Aber Heinevetter und die Füchse, das passte einfach. Deshalb verlängerte er seinen Vertrag auch insgesamt drei Mal.

Und hatte in der Zeit „viele Mitspieler, die mich geprägt haben. Auch Trainer“, sagt er. „Einzelne zu nennen, würde den anderen nicht gerecht werden. Aber ich hatte extrem viele lustige Mitspieler, viele junge Teamkollegen, denen man helfen konnte. Viele Erfahrene, die einen auch mal an die Hand genommen haben, wenn man mal überdreht hat.“

Heinevetter hofft auf baldige Entscheidung über neue Saison

Wie Paul Drux, der als Jungfuchs viel von Heinevetter gelernt hat und seinen stillen Abschied bedauert. „Das ist total beschissen, er hat so viel für den Verein geleistet. Er hätte einen schöneren Abschied verdient gehabt“, sagt Drux. Oder wie Petr Stochl. Den Großteil seiner Zeit zwischen den Berliner Pfosten verbrachte Heinevetter einträchtig mit dem Tschechen. Als der damals 42-Jährige 2018 seine Karriere beendete, war Heinevetter die unangefochtene Nummer eins. Zumindest für eine Saison. In dieser Spielzeit bremsten ihn dann Champions-League-Sieger Dejan Milosavljev und eine langwierige Knieverletzung aus. Aber Heinevetter wäre eben nicht Heinevetter, wenn er sich davon hätte unterkriegen lassen. Als ihn die Mannschaft Mitte Februar brauchte, war er wieder da. Mit starken Paraden gegen – natürlich – den SC Magdeburg.

Man darf sicher sein, dass sich Heinevetter auch bei Gastspielen mit Melsungen die allergrößte Mühe geben wird, den Füchse-Angriff zu entzaubern. „Wenn das irgendwann mal wieder der Fall ist, freue ich mich drauf“, sagt er. „Aber Stand jetzt hoffe ich einfach, dass es überhaupt wieder losgeht.“ Wann die Handballer in die neue Bundesliga-Saison starten können, ist ungewiss. Heinevetter ist sich aber sicher, dass er sich noch vernünftig in Berlin verabschieden wird. Irgendwann. Und bis dahin: „Bin ich nicht aus der Welt.“

