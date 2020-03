Berlin. Bob Hanning freute sich. „Wir haben immer gesagt, dass Spieler, Sponsoren und Fans zusammenstehen müssen. Schimmel Automobile hat nun ein sehr starkes Zeichen nach außen gesetzt“, sagte der Geschäftsführer der Füchse Berlin am Mittwoch. Der Mobilitätspartner des Berliner Handball-Bundesligisten hat seinen im Sommer auslaufenden Sponsoren-Vertrag um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

Warum dieser Schritt für Geschäftsführer Dr. Steffen Görlitz selbstverständlich war und wieso es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, Vereine wie die Füchse Berlin zu unterstützen, erzählt der 60-Jährige im Interview mit der Morgenpost.

Berliner Morgenpost: Einen Sponsorenvertrag in diesen Zeiten zu verlängern, kommt überraschend. Was hat Ihr Unternehmen zu diesem Schritt bewogen, Herr Görlitz?

Steffen Görlitz: Wir sind seit eindreiviertel Jahren Mobilitätspartner der Füchse und in dieser Zeit sind wir auch integraler Bestandteil der Füchse-Familie geworden. Wir fühlen uns dort sehr wohl, es ist eine tolle Gemeinschaft, mit Spielern, Fans und Management. In dieser Krisenzeit ist es wichtig, dass ein solcher Verein wenigstens teilweise Sicherheiten für die Planung kriegt, man darf sich jetzt nicht entsolidarisieren und muss helfen, wo und wie man kann. Und wir können das am besten mit Autos. Deshalb haben wir sofort, als der Brief von Bob Hanning kam, dass er über die Probleme des Klubs reden möchte, gesagt, dass wir die Planungssicherheit liefern und nicht auf Erfüllung von irgendwelchen Forderungen pochen. Die sollen in Ruhe weiterarbeiten können. Auch die Fahrzeuge werden wir nicht einziehen, die Spieler brauchen ihre Autos für ihre Mobilität.

Warum ist es wichtig, einen Verein wie die Füchse in diesen Zeiten zu unterstützen?

Wir wurden oft von Sportvereinen wegen Sponsoring angefragt. Aber Fußball ist nicht so unser Ding. Wir fördern im Sportforum mit einem Bus die Vereine und Verbände mit knapper Kasse. Judo, Karate, Fechten, Gewichtheben. Da sind wir mittlerweile vier Jahre präsent. Und als vor zwei Jahren Bob Hanning auf uns zukam, haben wir relativ kurz überlegt. Handball ist eine Sportart mit vielen Emotionen, viel Dynamik, aber auch mit einem Publikum, das fast exakt unserer Zielgruppe entspricht. Es sind unsere Kunden, die da Fans sind. Auch die Spieler sind echt nette Typen, die sind auf dem Boden geblieben, man kann sich gut mit ihnen unterhalten, ohne Allüren. Da passte einfach alles. Deshalb war uns jetzt wichtig Bob mit der Vertragsverlängerung mitzuteilen: Von unserer Seite kommen keine Forderungen, arbeite in Ruhe weiter, du hast andere Probleme, löse die. Aber wir machen keine Probleme.

Wie kommt Ihr eigenes Unternehmen denn durch die Krise?

Natürlich sind wir genauso betroffen. Der Vertrieb ist geschlossen, wir dürfen keine Autos mehr verkaufen. Wir machen noch die Auslieferungen, sofern wir die Zulassung durchkriegen. Aber unsere Kunden brauchen die Autos. Mobilität ist mehr denn je gefragt, dass man sich geschützt im eigenen Raum bewegen kann. Die vier Werkstätten sind voll ausgelastet, wir sind für die Kunden da und haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit sich keiner ansteckt. Und wir haben auch noch keinen Corona-Fall im Unternehmen. Aber man muss jetzt schon gucken, dass die Liquidität beieinander bleibt. Dazu haben wir eine Task-Force, die sich täglich trifft und schaut, wie es weitergeht. Kurzarbeit ist natürlich ein Thema im Vertrieb. Aber da wird von Tag zu Tag neu entschieden. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir gewisse Rücklagen haben, sodass wir jetzt nicht zu sehr bangen müssen. Aber keiner weiß, wie lang die Situation dauert. Wir müssen auf alles vorbereitet sein.

Trotzdem bleiben Sie Sponsor. Würden Sie sich wünschen, dass andere da jetzt nachziehen?

Das gehört einfach dazu. Jeder sollte helfen, wo und wie er kann. Bei vielen anderen Partnern der Füchse wird es wahrscheinlich auch ums Überleben gehen. Aber gerade der Bereich Sport hat es jetzt sehr, sehr schwer. Die Einnahmen, die jetzt weggebrochen sind, durch die Spielabsagen, das ist schon heftig. Aber trotzdem müssen wir auch daran denken, was nach der Krise passiert. Wollen wir dann ohne diese Strukturen dastehen? Allein das Nachwuchsleistungszentrum der Füchse. Da wird hervorragende Arbeit für die Zukunft geleistet. Wenn das jetzt auch auf der Kippe stehen würde, wäre das schlimm. Wir brauchen Sport auch in Zukunft und der hat es gerade einfach echt schwer. Da geht es nicht nur um ein paar Profis, die jetzt mal weniger arbeiten. Es geht um den gesamten Sport, der bedroht ist und da müssen wir helfen, wo wir können. Da muss die ganze Gemeinschaft jetzt zusammenstehen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog laufend über die aktuellsten Entwicklungen bei der Ausbreitung und Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.