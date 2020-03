Gehaltsverzicht: Füchse halten zusammen

Berlin. Sie alle kämpfen ums Überleben. Das Coronavirus hat den deutschen Sport in eine schwere Krise gestürzt, die vor allem die kleineren Sportarten trifft. Wie den Handball – und damit auch die Füchse Berlin. Um das Bestehen des Bundesligisten auch über den Sommer hinaus zu sichern, haben sich nun alle Profis bereiterklärt, auf ihre Gehälter zu verzichten.

„Ich freue mich, dass wir so unkompliziert eine Lösung mit allen Spielern treffen konnten“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning am Montag. Nach der Einstellung des Spielbetriebs bis Ende April ist ungewiss, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Den Vereinen brechen so Sponsoren- und Ticketeinnahmen weg, was einige Klubs bereits um ihre Existenz bangen lässt.

Auch Kurzarbeit haben die Füchse bereits beantragt

Mit ihrem Gehaltsverzicht gehen die Füchse nun mit gutem Beispiel voran, um die Krise zu bewältigen. „Es haben alle mitgemacht, um auch weiter handlungsfähig zu sein“, sagte Nationalspieler Paul Drux. „Jeder weiß natürlich, dass die Füchse für mich viel mehr als nur ein Arbeitgeber sind. Hier bin ich groß geworden und ich möchte, dass der Verein durch seine Nachwuchsarbeit in Deutschland weiterhin die Möglichkeit hat, Spieler wie Fabian Wiede oder mich zu entwickeln.“

Aber selbst die Spieler, „die erst seit kurzer Zeit bei uns sind oder deren Verträge nur bis zum Ende der Saison laufen, haben sich solidarisch zum Verein bekannt“, sagte Hanning. Zudem wurde Kurzarbeit beantragt, um dem Verein „die gewünschte Luft“ zu verschaffen, „bis in den Sommer zu kommen“, wie Hanning deutlich macht. Dann dürfte sich abzeichnen, wie es mit der Bundesliga weitergeht. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hatte und wann wieder gespielt werden kann.

Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL, hatte bereits angedeutet, dass die Corona-Krise schwerwiegende Folgen haben kann. „Es ist nicht auszuschließen, dass wir in der kommenden Saison Klubs verlieren werden“, sagte der 55-Jährige der „Bild am Sonntag“. Um das zu verhindern, hatten bereits einige Profis aus Leipzig, Göppingen, Stuttgart und von den Rhein-Neckar Löwen einen Gehaltsverzicht angekündigt. Um das Überleben ihrer Vereine zu sichern.

