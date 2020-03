Füchse Berlin: Trainer Michael Roth positiv auf Corona getestet

Füchse-Trainer Michael Roth wurde in seiner Heimatstadt Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet.

Michael Roth, Trainer der Füchse Berlin, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und appelliert nun an die Vernunft der Gesellschaft.

Berlin. Nun hat es auch die Füchse Berlin erwischt. Nachdem der Handball-Bundesligist noch am Freitag mitgeteilt hatte, dass sich keiner der drei Berliner Nationalspieler auf der Länderspielreise mit dem Coronavirus infiziert hatte, folgte am Sonnabend die nächste – weniger gute – Nachricht. Trainer Michael Roth ist infiziert und befindet sich nun in 14-tägiger Quarantäne.

Der 58-Jährige hatte sich bereits in der vergangenen Woche auf den Weg in seine Heimatstadt Hamburg gemacht, als deutlich wurde, dass der Trainingsbetrieb bei den Füchsen vorerst ruhen wird. Zu Hause angekommen tauchten dann die ersten Erkältungssymptome auf, ein Test bestätigte die Infektion mit dem Coronavirus.

Füchse-Trainer Roth freut sich auf „gesunde Rückkehr“

„Ich bin jetzt in Quarantäne, aber mir geht es gut. Wichtig ist, dass sich alle an die Vorgaben der Bundesregierung halten, um das Virus bestmöglich einzudämmen. Wir sind alle dafür verantwortlich“, sagte Roth. „Nachdem wir das gemeinsam überstanden haben, freue ich mich auf die gesunde Rückkehr in den Fuchsbau.“

Wann das sein wird, ist weiter offen. Die Bundesliga pausiert erstmal bis zum 20. April. Berlins Geschäftsführer Bob Hanning hatte aber bereits am Freitag erklärt, dass er nicht von einer so zeitnahen Fortsetzung der Saison ausgehe. Vielmehr befürchtet der 52-Jährige, dass in den nächsten Monaten überhaupt kein Handball gespielt wird.

