Füchse-Manager Bob Hanning sieht die Berliner in einer schwierigen Situation und glaubt nicht an baldige Fortsetzung der Saison.

Handball Füchse-Boss Hanning: Kein Handball in den nächsten Monaten

Berlin. Bob Hanning wollte mit einer guten Nachricht beginnen. „Unsere drei Nationalspieler, die mit der DHB-Auswahl unterwegs waren, sind alle coronafrei“, sagte der Geschäftsführer der Füchse Berlin am Freitag in einem Facebook-Live des Berliner Handball-Bundesligisten. Weil sich Nationalspieler Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) infiziert hatte, mussten auch Paul Drux, Fabian Wiede und Silvio Heinevetter getestet werden – alle negativ.

Hanning glaubt nicht an Austragung des Final Four

Negativ waren dann auch die anderen Dinge, auf die der Manager zu sprechen kommen musste. Durch die Aussetzung des Spielbetriebs bis mindestens 20. April fehle ein „erheblicher Betrag“ in den Etats, womit auch auf die Füchse finanzielle Probleme zukommen werden. „Wir müssen uns alle strecken, um über den Sommer zu kommen“, sagte Hanning. Obwohl der Verein bisher nicht „nach dem Motto Gier frisst Hirn gearbeitet“ habe.

Die Fortsetzung der Liga Mitte April sei zudem unrealistisch. „Ich mag die Prognose abgeben, dass in den nächsten Monaten kein Handball gespielt wird“, sagte Hanning. Deshalb geht der 52-Jährige auch davon aus, dass das Final Four im EHF-Pokal Ende Mai in Berlin (23./24.) nicht stattfinden wird. Ebenso wenig wie die Olympiaqualifikation der deutschen Nationalmannschaft, die für den 17. bis zum 19. April angesetzt, aber bereits abgesagt worden war.

