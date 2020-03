Handball-Bundesliga: Füchse Berlin bringen sich um ihren Lohn

Die Füchse haben Meister Flensburg am Rand einer Niederlage. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten, die die Berliner um den Sieg bringen.

Berlin. Er klatschte jeden seiner Spieler einzeln ab, sprach hier und da ein paar aufmunternde Worte zu. Doch so rasch ließen sich die Handballer der Füchse von Cheftrainer Michael Roth nicht trösten. Zu nah hatten die Berliner die Sensation vor Augen gehabt, nachdem sie gegen den deutschen Meister lange Zeit geführt hatten. Am Ende aber stand die ernüchternde 33:35 (15:15)-Niederlage vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle. Die Füchse konnten sich für eine starke Leistung am Ende nicht belohnen.

Neu-Trainer Roth lobt Kampf der Füchse

„Es ist sehr schade, dass wir mit leeren Händen dastehen, denn wir haben fantastisch gekämpft“, sagte Trainer Roth, „am Ende haben wir wegen ein paar Kleinigkeiten verloren. Aber wir haben vielen Dinge richtig gemacht und können auf diese gute Leistung aufbauen.“ Sportvorstand Stefan Kretzschmar schickte ein Lob an den Sieger. „Das war heute das typische Flensburger Gesicht, sie haben abgeklärt agiert und nie den Kopf verloren“, sagte der ehemalige Weltklasse-Linksaußen, „diese Niederlage tut weh, und wir sind enttäuscht und geknickt, aber wir können trotzdem stolz auf unsere Mannschaft sein.“ Zu der einen oder anderen umstrittenen Schiedsrichterentscheidung sagte er nur: „Ich beiße mir auf die Lippen, und das fällt mir schwer. Also kein Kommentar.“

Wenige Minuten vor dem Anwurf war bekannt geworden, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen der zunehmenden Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. „Das wird heute vielleicht die letzte Veranstaltung gewesen sein, die wir hier so machen“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning der Morgenpost.

Der Däne Holm spielt stark auf

Der Manager sah sogleich eine glänzend eingestellte Mannschaft, die in der Abwehr gut stand und klug nach vorn agierte. Erstmals im Profikader stand der 19 Jahre alte Miro Schluroff, der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielt und Auszubildender auf der Geschäftsstelle der Füchse am Gendarmenmarkt ist. Der Däne Jacob Holm, der seit Wochen die verletzten Fabian Wiede (Schulter) und Paul Drux (Fuß) im Rückraum ersetzen muss, zeigte sich von den Strapazen der vergangenen Tage gut erholt, dirigierte das Spiel und brachte die Füchse nach sieben Minuten mit 4:3 in Führung, wenig später erhöhte er gar auf 8:5 (12. Minute).

Meister Flensburg kämpfte sich aber wieder heran, auch weil den Füchsen ein paar kleine Fehler unterliefen. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte gingen die Norddeutschen das erste Mal in Führung (15:14, 28.). Immerhin aber gelang noch kurz vor Abpfiff der Ausgleich durch Linksaußen Tim Matthes.

Gleich nach dem Seitenwechsel konnte sich Berlins Torhüter Silvio Heinevetter mit zwei schönen Paraden auszeichnen, einmal lenkte er den Ball mit den Händen übers Tor, einmal quer in der Luft liegend mit den Füßen. Im Angriff trafen Holm und Kollegen zuverlässig, sodass die Füchse wieder die Führung übernahmen (23:21, 42.). Durch einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen zum Nachteil der Berliner wurde die Partie aber nun hitziger. Das Publikum demonstrierte lautstark seinen Unmut, und Flensburg glich unbeeindruckt von den Pfiffen wieder aus. 24:24 (44.).

Flensburg spielt die Partie clever zu Ende

Leidenschaftlicher Kampf um jeden Ball, hochkochende Emotionen, Begeisterung auf den Rängen – die Schlussphase bot alle Zutaten für ein Topspiel auf. 28:28 stand es acht Minuten vor Schluss. Während die Füchse hier und da beeindruckt schienen, übernahmen die Flensburger kurz vor dem Ende die Führung (30:28, 54.) und spielten die Partie im Stile eines Spitzenteams zu Ende. Füchse-Kapitän Hans Lindberg: „Schade, wir hätten heute den Sieg verdient. Aber die Schiedsrichter haben nicht unbedingt zu unseren Gunsten gepfiffen.“

Roth kann nun erstmal durchatmen, am 19. März steht für die Füchse im EHF-Cup gegen Aix en Provence das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Ab Montag ist Länderspielpause. Die deutsche Nationalmannschaft um den neuen Bundestrainer Alfred Gislason trifft sich am Montag zum Lehrgang in Aschersleben, dessen Höhepunkt am Freitag das Länderspiel gegen die Niederlande in Magdeburg ist. Während für Drux und Wiede die Maßnahme des Deutschen Handballbundes (DHB) noch zu früh kommt, kehrt Torhüter Silvio Heinevetter in den Kreis der deutschen Auswahl zurück.