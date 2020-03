Füchse setzen gegen Flensburg auf ihre Moral

Berlin. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Stefan Kretzschmar hatte zum gemeinsamen Abendessen in ein Szenerestaurant am Alexanderplatz geladen. Alle Handballspieler der Füchse Berlin mit ihren Frauen und Kindern sowie das gesamte Funktionsteam. Insgesamt 60 Leute waren dabei, keiner fehlte bei der großen Sause. „Da war ein toller Geist im Raum, es hat sich sehr nach einer guten Gemeinschaft angefühlt“, bilanzierte Sportvorstand Kretzschmar. Und der neue Trainer Michael Roth durfte erleben, was damit gemeint ist, wenn von der Füchse-Familie die Rede ist. „Wir haben uns dort als Team nach außen und nach innen gezeigt“, sagt Roth, der hofft, auch im Bundesliga-Topspiel an diesem Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt (16 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Restkarten an der Tageskasse/Sky) auf der positiven Welle zu reiten: „Ein Sieg am Sonntag wäre für den weiteren Verlauf der Saison natürlich sehr gut. Wir werden alles geben, um das Weltklasseteam aus Flensburg ins Schwanken zu bringen.“

In der Schmeling-Halle gab es schon viele Handball-Wunder

Mit Flensburg kommt der deutsche Meister der vergangenen zwei Jahre nach Berlin, der noch Chancen auf den dritten Titel in Folge hat. Den Füchsen fehlen hingegen mit Fabian Wiede (Reha nach Schulter-OP), Paul Drux (Entzündung in der Fußsohle), Simon Ernst (Kreuzbandriss) und Matthias Zachrisson (Schulter-OP) vier wichtige Spieler. „Das macht es für uns schwer“, sagt Geschäftsführer Bob Hanning, „aber in der Schmeling-Halle hat es in der Vergangenheit schon so viele Handball-Wunder gegeben, sodass uns auch gegen Flensburg die Sensation gelingen könnte. Aber dafür muss am Sonntag alles passen für uns. Voraussetzung ist eine überragende Abwehr. Wir brauchen auf jeden Fall die richtige Körpersprache und müssen alle Tugenden mitbringen.“

Neu-Trainer Roth vermittelt den Spielern positives Denken

Roth, der erst am Freitag der vorherigen Woche das Traineramt bei den Füchsen von Velimir Petkovic übernommen hatte und bislang einen Sieg (im EHF-Cup gegen Logrono) und ein Remis (in der Bundesliga beim Bergischen HC) erlebte, hat in den vergangenen Tagen viel geredet. Mit den Spielern, den Fachleuten aus dem Trainerstab und dem Funktionsteam. Und konnte so die ein oder andere Unsicherheit schon aus den Köpfen vertreiben. „Ich habe den großen Vorteil, dass ich völlig unverbraucht bin, ich habe mit den Füchsen noch kein Spiel verloren“, sagt Roth und erläutert sein Credo: „Ich denke immer positiv, auch vor dem Duell mit Flensburg.“ Das sei auch das, was er der Mannschaft in den vergangenen Tagen am meisten vermitteln konnte: positives Denken. „Dass man sich als Team zurückkämpft, wenn man zurückliegt. Dass wir dann als Mannschaft zusammenbleiben. Das ist das, was die Leute sehen wollen“, sagt Roth. „Es ist wichtig, die mentale Stärke zu trainieren und den Jungs immer wieder zu sagen: Ihr seid ein Team.“

Dass bei den Füchsen die Einstellung stimmt, konnten die Verantwortlichen zuletzt mit Freude sehen. Sowohl gegen Logrono als auch beim Bergischen HC kehrten die Berliner nach klaren Rückständen eindrucksvoll zurück. „Das spricht für die Moral der Mannschaft“, sagt Manager Hanning, der beobachten konnte, wie Neu-Trainer Roth den Spielern wieder Vertrauen in die eigene Stärke vermittelt hat. „Er hat hier und da an den Stellschrauben gedreht und das Klima damit positiv gestaltet.“

Füchse haben in dieser Saison schon große Teams geschlagen

Mut darf den Füchsen die Tatsache machen, dass sie in der laufenden Saison gegen Top-Mannschaften zu Hause bislang geglänzt haben. So besiegten die Berliner Rekordmeister Kiel (29:28) und die Rhein-Neckar Löwen (23:22), doch durch die unnötigen Niederlagen in Minden (25:30) und gegen Nordhorn (30:32) erhielten die Träume vom Angriff auf die Spitzenplätze wieder einen herben Dämpfer. Flensburg bietet nun die Chance auf den nächsten Überraschungscoup. „Wenn man sieht, wie dicht die Liga ist, ist das ein enorm wichtiges Spiel“, sagt Rückraumspieler Michael Müller. Kapitän Hans Lindberg freut sich auf den Meister: „Das sind schon besondere Spiele, die in einer vollen Halle immer viel Spaß machen.“ Und vielleicht geht es für die Füchse danach ja wieder gemeinsam zum Essen.