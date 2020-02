Füchse Berlin: Fabian Wiede gibt dem Rückraum Rückendeckung

Berlin. Fabian Wiede muss lachen. Nein, an einer zweiten Karriere als Co-Trainer arbeitet der Spielmacher der Füchse Berlin wirklich nicht. Eher an seinem Comeback, das nach einer Schulter-OP noch in dieser Saison gelingen soll. Bis dahin nur tatenlos rumzusitzen, kommt für den 26-Jährigen aber ganz offensichtlich nicht infrage.

Beim Derbysieg gegen den SC Magdeburg (25:24) vor eineinhalb Wochen versuchte Wiede, von der Tribüne aus mitzuhelfen – mit Tipps für Mittelmann Jacob Holm, mit Hinweisen an Neu-Fuchs Dainis Kristopans. „Wenn man nur hilflos auf der Tribüne sitzt, ist es schon gut, wenn man da ein bisschen eingreifen kann“, sagt Wiede. „Auch nicht richtig, aber das Gefühl ist immerhin da, dass man zur Mannschaft gehört und ihr helfen kann.“

Die Rückraumspieler der Füchse haben noch Probleme

Der Nationalspieler hat von seinem ungeliebten Platz aus wohl den besten Blick auf das, was der Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic gerade die meisten Probleme bereitet. Neben Wiede fehlen dem Füchse-Rückraum auch Paul Drux (Entzündung in der Fußsohle) und Simon Ernst (Kreuzbandriss). Ein solch leistungsstarkes Trio lässt sich nicht so einfach ersetzen, das müssen jetzt auch die Berliner erkennen.

Jacob Holm macht die Arbeit des Spielgestalters komplett allein, Rückraum-Riese Kristopans muss schon wenige Tage nach seiner Verpflichtung voll eingreifen und die sonstigen Ersatzspieler um Frederik Simak und Stipe Mandalinic kommen nicht auf das Niveau, das es braucht, um in der Bundesliga zu überzeugen. „Manche Jungs brauchen ein ganz bestimmtes Stellungsspiel, um zum Wurf zu kommen“, weiß Wiede. Das fehlt allerdings gerade. „Daran müssen wir im Training arbeiten, neue Ideen finden.“

Auch Drux und Ernst helfen von außen fleißig mit

Neue Ideen muss auch Spielmacher Holm immer wieder haben, um den Rückraum zu beleben. Dass der Däne das nicht über 60 Minuten durchhalten kann, zeigte sich bei der Pleite am vergangenen Donnerstag in Minden (25:30) und zwei Tage später in Logrono (25:26). Bei beiden Spielen saß kein Wiede auf der Tribüne, um dem Füchse-Rückraum Rückendeckung zu geben.

Wenn die Berliner an diesem Donnerstag aber gegen Tabellenschlusslicht Nordhorn antreten (19 Uhr, Schmeling-Halle) ist der Nationalspieler wieder da, mit neuem Ideen-Input für seine Teamkollegen. „Dann kann Jacob vom Kopf her ein bisschen freier sein“, sagt Wiede. „Unsere Hilfe nimmt er gut an. Ich bin auch froh, dass er da so offen ist und uns das nicht übel nimmt, uns auch fragt, was er noch besser machen kann.“ Uns – damit sind auch Drux und Ernst gemeint, die ebenfalls nicht tatenlos zuschauen wollen.

Die Füchse werfen den Blick in Richtung Champions League

Vor allem weil die Füchse als Vierter in der Tabelle gerade gut dastehen. „Dieses Jahr ist die Chance da, in die Champions League zu kommen, weil viele andere Mannschaften schwächeln. Von daher darf man sich solche Fehler wie gegen Minden eigentlich nicht erlauben“, sagt Wiede. „Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir den Februar und den März bestmöglich überstehen, um dann perfekt in den Schlussspurt zu kommen.“

Im Schlussspurt könnte dann auch er selbst endlich wieder mitwirken. Seit Ende vergangenen Jahres fällt der Linkshänder nun schon aus, hat aber ein „sehr gutes Gefühl im Reha-Training und kann jetzt auch langsam schon mit dem Krafttraining anfangen“, erzählt Wiede. „Auch von der Bewegung her bin ich mehr als im Soll, von daher glaube ich schon, dass es für diese Saison noch reichen wird.“ Um aufs Feld zurückzukehren, und seinen Zweitjob als Co-Trainer endgültig abzulegen.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.