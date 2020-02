Bei den Füchsen ist Zauberer Petkovic wieder gefragt

Marko Kopljar (r.) droht bei den Füchsen gegen Nordhorn am Donnerstag auszufallen.

Die Füchse Berlin müssen vor dem Spiel gegen Nordhorn am Donnerstag viele Ausfälle kompensieren – da ist Trainer Petkovic gefragt.

Berlin. Velimir Petkovic hustete. Den Trainer der Füchse Berlin hat es ordentlich erwischt. Und damit passt sein Zustand zu dem seiner Mannschaft: angeschlagen. Nach den zwei Niederlagen in der Liga gegen Minden am vergangenen Donnerstag (25:30) und im EHF-Pokal gegen Logrono am Sonnabend (25:26) herrscht ein kleines Zwischentief beim Berliner Handball-Bundesligisten.

„Wir müssen Minden und Logrono jetzt ad acta legen“, forderte Petkovic am Dienstag. Der Fokus liegt nun auf Nordhorn. Am Donnerstag (19 Uhr, Schmeling-Halle) empfangen die Füchse den Tabellenletzten aus Niedersachsen – und müssen unbedingt wieder punkten, um in der Liga weiter um Platz drei mitzukämpfen.

Rückraumspieler Kopljar fehlt im Training am Dienstag

Allerdings hat sich nicht viel geändert im Vergleich zu den beiden jüngsten Pleiten. Die Berliner müssen immer noch auf ihre Langzeitverletzten um Spielmacher Fabian Wiede verzichten. Zudem muss auch Rückraumspieler Paul Drux (Entzündung Fußsohle) erneut passen. „Die Schlüsselspieler, die uns jetzt helfen würden, mit deren Rückkehr ist nicht zu rechnen“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. „Es ist eher so, dass mit Marko vielleicht noch einer ausfällt.“

Rückraum-Riese Marko Kopljar meldete sich am Dienstag krank vom Training ab. Ob der 2,10 Meter große Kroate bis Donnerstag wieder fit ist, bleibt abzuwarten. „Petko zaubert sowieso schon seit geraumer Zeit, und dieses Talent wird in den nächsten Spielen noch mehr gefragt sein“, sagte Kretzschmar zur angespannten Personalsituation beim Tabellenvierten.

Vier Füchse für All-Star-Team nominiert

Immerhin scheint die Leidenszeit von Keeper Dejan Milosavljev (Reha nach Knie-OP) bald ein Ende zu haben. Der serbische Champions-League-Sieger könnte zum Spiel gegen Flensburg in zwei Wochen ins Team zurückkehren. „Ich will aber keine Hoffnungen schüren, er ist noch nicht im Mannschaftstraining“, sagte Kretzschmar.

Gute Nachrichten gab es für den Torhüter aber trotzdem. Milosavljev und drei weitere Füchse wurden am Dienstag für das All-Star-Team nominiert, das am 16. Mai in Hannover gegen die deutsche Nationalmannschaft antritt. Zur Wahl stehen neben dem 23-Jährigen auch Rechtsaußen Hans Lindberg, Rückraumspieler Dainis Kristopans und Trainer Petkovic.

