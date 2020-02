Füchse-Keeper Ziemer: Aus dem Bett ins Tor

Berlin. Martin Ziemers Saison gleicht einer Achterbahnfahrt. Rückwärts, mit Schraube und doppeltem Looping. War der Torhüter der Füchse Berlin Anfang der Saison nur dritte Wahl, avancierte der 36-Jährige im Dezember regelmäßig zum Matchwinner. Weil er den letzten Ball parierte und dem Berliner Handball-Bundesligisten so wichtige Punkte sicherte – wie beim Überraschungssieg gegen den THW Kiel (29:28) oder an Weihnachten gegen Leipzig (29:28).

Dass Ziemer Spiel für Spiel in Topform glänzte, war alles andere als selbstverständlich. Im Sommer von Hannover in die Hauptstadt gewechselt, hatte man ihm kurzfristig noch Champions-League-Sieger Dejan Milosavljev vor die Nase gesetzt. Es tobte ein Dreikampf im Tor der Füchse, den erstmal Milosavljev und Silvio Heinevetter für sich entschieden. Ziemer blieb nur der Platz auf der Tribüne.

Doch schon damals, im Herbst, hatte Trainer Velimir Petkovic immer wieder betont: „Den Ziemi, den werden wir noch brauchen und dann wird er uns helfen.“ Und das tat er auch. Als sich Milosavljev und Heinevetter Anfang Dezember innerhalb weniger Tage am Knie verletzten, war Ziemers großer Moment gekommen. „Das hatte sich nicht angedeutet“, sagt der 1,88 Meter große Keeper. „Das war ja hauruck von der Tribüne ins Tor. Das war schon sehr hektisch.“

Extraschichten mit Petr Stochl bringen Ziemer in Form

Vor allem auch deswegen, weil Ziemer selbst kurz vorher noch krank gewesen war. Es ging also quasi aus dem Bett ins Tor – ausgerechnet zum Duell mit seinem Ex-Klub Hannover, das die Füchse verloren (28:31). Abgesehen von einer Niederlage in Erlangen (29:34) zwei Wochen später haben sich die Leistungen der Berliner dann aber stabilisiert. Und Ziemer war ein mitentscheidender Faktor.

Weil er in den heiklen Momenten da war, eine Parade nach der nächsten auspackte und seine Vorderleute mit seiner ruhigen Art dann unterstützte, wenn es drohte, hektisch zu werden. Ziemer selbst hatte schon zu Saisonbeginn gesagt, dass er da sein wird, wenn die Mannschaft ihn braucht. Den Worten folgten Taten. „Er hat einen guten Lauf. Und das hilft uns sehr“, lobte Trainer Petkovic.

Weil er in der Zeit, in der ihm nur die Rolle des Zuschauers blieb, hart arbeitete. „War am Sonntag ein Spiel und Montag frei, habe ich am Montag mit Petr (Stochl, Torwarttrainer der Füchse, Anm. d. Red.) gearbeitet, um auf dieselben Umfänge zu kommen“, erzählt Ziemer. Doch auch dem gebürtigen Rostocker ist bewusst, dass Trainingsfleiß keine Spielpraxis ersetzen kann. Deshalb „war ich froh, dass direkt ein paar gute Leistungen dabei waren“.

Am Sonnabend geht es für die Füchse im EHF-Cup gegen Logrono

Nachdem Ziemer mal mit Fredrik Genz, einmal sogar mit Jungfuchs Lasse Ludwig (17) das Torhüter-Duo der Füchse bildete, ist mittlerweile Heinevetter wieder fit. Was aber nicht direkt bedeutete, dass Ziemer wieder ins zweite Glied rückte. „Jedes Spiel ist ein bisschen anders, jetzt lief es für mich ein paarmal gut, und in Zukunft wird es auch für Heine wieder gut laufen“, weiß Ziemer. So war es nämlich Heinevetter, der die Berliner mit einem starken Auftritt gegen den SC Magdeburg am vergangenen Sonntag zum Derbysieg (25:24) führte. Am Donnerstag wiederum war es Ziemer, der die 25:30-Pleite in Minden trotz acht Paraden nicht verhindern konnte.

Für das EHF-Pokal-Gruppenspiel an diesem Sonnabend (19 Uhr, DAZN) bei Logrono La Rioja hat Trainer Petkovic also die Qual der Wahl: zwei Torhüter in Topform, die das gleiche Schicksal teilen. Beide werden die Füchse im Sommer verlassen. Heinevetter zieht es zur MT Melsungen. Ziemer wird sich dem HC Erlangen anschließen, was durchaus überraschend kam. Hatten die Verantwortlichen zwischenzeitlich doch angekündigt, dass man mit Ziemer und Milosavljev in die kommende Saison starten wolle.

Wenn Milosavljev zurückkommt, droht Ziemer wieder die Tribüne

„Mir war schon länger mitgeteilt worden, dass es für die neue Saison andere Pläne gibt“, sagt Ziemer. „Dann hab ich mich eben umgeschaut und diese Lösung gefunden.“ Die Gespräche seien fair abgelaufen, „kein Rumgeeier“. Trotzdem wäre Ziemer gern bei den Füchsen geblieben, er sei schon „etwas enttäuscht“ gewesen. Aber nicht von irgendwelchen Personen, wie er betont. „Aber die Entscheidung trifft man nicht allein, die haben in dem Fall andere getroffen und damit muss ich umgehen.“

Auch mit einer erneuten Verbannung auf die Tribüne. Sollte sich Milosavljev bald wieder fit melden. „Ich hau’ alles rein, was ich hab. In der Rolle, in der ich gebraucht werde“, sagt Ziemer. „Ich habe keine Ansprüche, nehme alles so, wie es kommt.“ Vielleicht springt zum Abschied ja sogar noch ein Titel dabei heraus, im EHF-Pokal, das wär schon nicht übel, sagt Ziemer. Und würde zu seiner Achterbahnsaison passen.

