Füchse liefern gegen Magdeburg einen Krimi mit Happy End

Die Füchse Berlin gewinnen das Ostderby gegen den SC Magdeburg in letzter Minute und klettern in der Bundesliga auf Rang drei.

Berlin. Das Freudentänzchen ließ sich wirklich niemand nehmen. Selbst die verletzten Spieler hüpften ausgelassen über das Feld und feierten mit den abgekämpften Füchsen Berlin ihren Triumph. Ihren Last-Minute-Sieg. Ihre so wichtigen zwei Punkte gegen den SC Magdeburg, die sich der Berliner Handball-Bundesligist mit dem 25:24 (12:13)-Erfolg am Sonntagnachmittag erkämpft hatte. „Das war ganz wichtig. Das waren vier Punkte“, sagte Rückraumspieler Paul Drux. „Zwei für die Tabelle, zwei für den Kopf.“

Durch den Sieg gegen einen direkten Tabellennachbarn haben sich die Füchse eine exzellente Position im Kampf um die Europapokalplätze erarbeitet, kletterten wieder zurück auf Rang drei. „Das zählt und das freut mich sehr“, sagte Trainer Velimir Petkovic. Oben drauf gab es noch eine Extraportion Selbstvertrauen – nach einem kampfbetonten Spiel gegen den Erzrivalen aus Magdeburg.

Füchse-Abwehr besticht mit drei Zwei-Meter-Riesen

Denn es war ein Derby, wie es im Buche steht. Harte Zweikämpfe, verbale Scharmützel – sogar zwischen SCM-Trainer Bennet Wiegert und Stefan Kretzschmar von der Tribüne aus – und lautstarke Unterstützung von 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle. Füchse-Sportvorstand Kretzschmar hatte sogar zur Halbzeit überlegt, die Halle zu verlassen. „Das war nervlich schon schwer durchzustehen“, sagte der 46-Jährige mit Magdeburger Vergangenheit.

Denn es war eine veritable Abwehrschlacht, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. Trainer Petkovic hatte da eine wahre Berliner Mauer in seiner Deckung platziert. Neu-Fuchs Dainis Kristopans (2,15 Meter), Marko Kopljar (2,10 Meter) und Jakov Gojun (2,04 Meter) ließen dem Magdeburger Angriff kaum eine andere Chance, als auf Kniehöhe zu spielen. Obenrum ging kaum was für die Gäste.

„Die Mannschaft liegt uns einfach“, sagte Petkovic, der als Füchse-Coach in der Bundesliga noch nie gegen den SCM verloren hat. „Das war ein Riesenspiel, ein Riesenkampf. Wir haben viel investiert.“ Weil aber auch der Gegner auf höchstem Niveau spielte, blieb die Partie eng. Kein Team konnte sich wirklich absetzen, immer wieder wechselte die Führung.

Füchse-Keeper Heinevetter hält die wichtigen Bälle

Die Füchse brachten sich dabei vor allem in der ersten Hälfte immer wieder durch Zeitstrafen in Bedrängnis. Rückraum-Riese Kristopans, der sich direkt gut integrierte und vor allem mit Johan Koch am Kreis äußerst sehenswerte Kombinationen spielte, musste innerhalb von sechs Minuten gleich zweimal zuschauen.

Allerdings waren die Entscheidungen der Schiedsrichter zumindest diskussionswürdig. Während bei den Füchsen sofort die Zweiminutenstrafe angezeigt wurde, zückten die Unparteiischen bei den Magdeburgern für vergleichbare Fouls nur die Gelbe Karte. Überflüssig zu erwähnen, dass die ohnehin schon hitzige Atmosphäre noch mehr hochkochte.

„Das war ein hochemotionales Spiel“, sagte Kretzschmar. „Das konnten wir in der ganzen Halle fühlen.“ Was den Füchsen fehlte war eine starke Torhüterleistung. Silvio Heinevetter, nach Knieverletzung und Reservistenrolle wieder ins Tor rotiert, bekam nicht viele Bälle zu fassen. Das änderte sich erst Mitte der zweiten Hälfte, als die Füchse plötzlich mit zwei Toren vorn lagen (20:18/45. Minute). „Da waren wir nah an der Entscheidung“, sagte Coach Petkovic. „Aber wir haben trotz des erneuten Rückstandes nicht aufgegeben.“

Am Donnerstag geht es nach Minden zur Wiedergutmachung

Auch dank Heinevetter, der besser ins Spiel fand und „uns in den schwierigen Momenten immer wieder geholfen“ hat, wie Drux sagte. Der Nationalspieler, mit Schmerzen im Fuß und ohne Schmerzmittel angetreten, war mit sechs Toren bester Werfer der Partie und gab im letzten Füchse-Angriff den entscheidenden Pass auf Kapitän Hans Lindberg, der vom Kreis zum 25:24 einnetzte. Der anschließende Magdeburger Offensivversuch – drei Sekunden vor Schluss – fand seinen Meister im Berliner Block. „Wir haben hinten raus den Kopf behalten, Hans macht das super“, sagte Drux. „Am Ende entscheidet auch das Glück!“

Am Donnerstag geht es für die Füchse in Minden (19 Uhr, Sky) weiter. In der Hinrunde hatten die Berliner in eigener Halle eine peinliche 25:29-Pleite einstecken müssen. Zeit also für Wiedergutmachung, und vielleicht das nächste Freudentänzchen.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.