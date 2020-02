Füchse Berlin gegen SC Magdeburg: Stefan Kretzschmars Rendezvous mit der alten Liebe

Berlin. Am Montag hat Stefan Kretzschmar Geburtstag. 47 Jahre alt wird der neue Sportvorstand der Füchse Berlin. Das größte Geschenk hat sich die Handball-Legende allerdings schon in dieser Woche gemacht – mit der Verpflichtung des 2,15 Meter großen Rückraum-Riesen Dainis Kristopans. Und sein schönstes Geschenk? Das wäre mit Sicherheit ein Sieg seines Berliner Bundesligisten an diesem Sonntag gegen den SC Magdeburg (14.05 Uhr, MDR).

Gegen den Erzrivalen, gegen den Konkurrenten im Kampf um die Europapokalplätze, gegen seinen Ex-Klub. „Ich freue mich auf das Spiel, ein Spiel gegen den SC Magdeburg ist immer was Besonderes“, sagt Kretzschmar, der von 1996 bis 2007 in Magdeburg spielte und mit dem SCM Champions-League-Sieger wurde und zweimal den EHF-Pokal gewann. Es waren erfolgreiche Zeiten, die den gebürtigen Leipziger untrennbar mit dem Klub aus der Elbstadt verbunden haben.

Umso brisanter sind die Vorzeichen dieses Duells – nicht nur aufgrund von Kretzschmars Vergangenheit. Auch ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie wertvoll ein Sieg für die Füchse wäre. „Wir haben eine ziemlich große Chance, wenn wir den SC Magdeburg schlagen, uns da oben festzusetzen“, sagt Kretzschmar. Dicht gefolgt von Magdeburg rangieren die Berliner auf Rang vier. Hannover auf Platz drei ist aber in Reichweite. „Man spricht ja immer von Vier-Punkte-Spielen“, sagt Kretzschmar. „Das ist so eins.“

Kristopans-Verpflichtung stört die Vorbereitung der Magdeburger

Und dabei spricht einiges für die Füchse. Seit elf Jahren hat der Hauptstadtklub in der Bundesliga zu Hause nicht mehr gegen Magdeburg verloren. Zudem gab es in der Hinrunde einen überzeugenden 29:27-Sieg in der Elbstadt. Auch personell sieht es wieder besser aus. Nationalspieler Paul Drux soll nach seiner Fußverletzung den Rückraum der Berliner wieder verstärken. Und dann ist da ja auch noch Neu-Fuchs Kristopans, der sein herbeigesehntes Debüt geben wird.

„Dainis ist einer, der Handball verstanden hat“, sagt Kretzschmar. „Der braucht keine Eingewöhnungszeit.“ Gut für die Füchse, schlecht für Magdeburg. Beim Erzrivalen hat die Verpflichtung des lettischen Nationalspielers schlechte Laune verbreitet und die Vorbereitung von SCM-Trainer Bennet Wiegert durcheinander gewirbelt. Sowieso wird Kretzschmars Arbeit kritisch beäugt. Sticheleien gab es schon, als im September vergangenen Jahres bekannt wurde, dass der 46-Jährige bei den Füchsen das Ruder übernimmt. Seitdem hat sich einiges verändert.

Kretzschmars Arbeit als Sky-Experte wird nun kritischer beäugt

„Es gibt schon viel mehr Neid, weil es ein Spitzenklub ist, bei dem ich jetzt arbeite. Man guckt da schon intensiver drauf“, sagt Kretzschmar. „Als ich letztens Magdeburgs Spiel gegen Hannover bei Sky kommentiert hab, wurde da schon genauer hingehört. Da hat man jetzt im Hinterkopf: Der ist Vorstand Sport bei den Füchsen, spricht der jetzt extra negativ über Magdeburg in seiner neuen Funktion und will uns damit schaden? Ich muss da jetzt schon noch sensibler sein, vor allem im Job bei Sky.“

Kretzschmar hat sich damit abgefunden, dass er nicht mehr als neutrale Person im deutschen Handball wahrgenommen wird. „Jetzt spielt es halt keine Rolle mehr, was für eine Meinung du hast, vieles wird einfach nur interpretiert aus dem Vorurteil, dass ich jetzt bei den Füchsen angestellt bin“, sagt er. Deshalb kommentiert er als Sky-Experte nun auch keine Spiele der Berliner mehr.

Aber da hat ja jetzt eh was anderes zu tun. Seinen Stammplatz hat der ehemalige Linksaußen auf der Tribüne der Max-Schmeling-Halle in der dritten Reihe gefunden. „Ich hab da alles im Blick und trotzdem zumindest eine Blickverbindung zur Bank. Man demonstriert damit Nähe, und ich finde, der Platz ist sehr passend. Passt für meine Position“, sagt er. Gleich hinter den verletzten Spielern, denen ebenso wie Kretzschmar nichts anderes übrig bleibt, als tatenlos zuzuschauen.

Füchse können einen Sprung Richtung Champions-League-Plätze machen

Doch was der Sportvorstand in den vergangenen Wochen gesehen hat, hat ihm gefallen. Abgesehen vom Remis gegen Tatabanya am vergangenen Donnerstag (27:27) haben die Füchse drei Siege eingefahren – mit einem wieder mal dezimierten Kader. „Unsere Mannschaft macht das Beste aus dem, was sie im Tank hat nach den ganzen Verletzungen“, sagt Kretzschmar. „Ganz realistisch: Wenn dir Fabian Wiede, Paul Drux und Simon Ernst ausfallen, der erste Rückraum, welche Bundesligamannschaft kann das wegstecken? Und wie wir das gerade bewältigen, ist schon beeindruckend.“

Deshalb haben sie bei den Füchsen auch weiter an ihrem Ziel festgehalten, die Champions-League-Plätze anzugreifen. Ambitioniert, aber nicht utopisch, „wenn man seine Hausaufgaben jetzt macht“, wie Kretzschmar weiß. Dazu gehört, ein solches Spitzenduell wie gegen Magdeburg zu gewinnen. „Dann haben wir haben eine ganz gute Chance, am Ende der Saison international einzulaufen.“ Das wäre zwar ein reichlich verspätetes, aber sicherlich ebenso gern gesehenes Geburtstagsgeschenk.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.