Drux wirft die Füchse zum ersten Sieg im Jahr 2020

Die Füchse gewinnen zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte mit 33:27 gegen Balingen. Drux überragt, Heinevetter feiert Comeback.

Berlin. Von Müdigkeit war wirklich überhaupt nichts zu sehen. Immer wieder ackerte Paul Drux in der Abwehr der Füchse Berlin, tankte sich durch die gegnerische Deckung und steuerte im Angriff acht Tore bei. Der deutsche Nationalspieler hatte am Sonntagnachmittag großen Anteil daran, dass der Berliner Handball-Bundesligist mit einem 33:27 (17:14)-Sieg gegen Balingen-Weilstetten in die zweite Saisonhälfte gestartet ist. Und das nach einer kräftezehrenden Europameisterschaft im Januar.

„Ich bin schon kaputt, aber ich bin auch überrascht, habe selten so viele Tore gemacht. Das kann ich an einer Hand abzählen“, gestand Drux, „aber wir haben ein gutes Spiel gemacht, uns das Leben mit einer guten Wurfquote leicht gemacht.“

Füchse-Keeper Heinevetter feiert Comeback nach Knieverletzung

Ohne Kreisläufer Mijajlo Marsenic, der im Training einen Schlag aufs Knie bekommen hatte und nach eigenen Angaben wohl zwei bis drei Wochen ausfallen wird, dafür mit Johan Koch als Ersatz kombinierten sich die Füchse variantenreich durch die Deckung der Balinger. Verhältnismäßig wenige Fehler und ein temporeiches Spiel vor 8314 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle bescherten den Berlinern eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung (15:10/23. Minute), die bis zur Halbzeit noch um zwei Tore schrumpfte.

Mit Beginn der zweiten Hälfte, in der Keeper Silvio Heinevetter (fünf Paraden) nach überstandener Knieverletzung sein Comeback im Tor der Füchse feierte, legte dann Drux los. Drei Treffer des 24-Jährigen in fünf Minuten, dazu gleich ebenso viele Siebenmeter von Kapitän Hans Lindberg, der mit elf Treffern wieder einmal alles überragender Werfer war, hielten die Berliner auf Kurs.

Füchse-Zugang Munoz feiert Debüt mit Tor

„Wir haben das heute sehr gut gelöst. Wille und Mentalität der Mannschaft waren heute überragend“, sagte Stefan Kretzschmar nach seinem ersten Spiel als neuer Vorstand Sport bei den Füchsen – angesichts der schwierigen Personallage. Die Verletzten Fabian Wiede (Reha nach Schulter-OP), Dejan Milosavljev (Reha nach Knie-OP), Marsenic und Simon Ernst (erstmals nach seinem dritten Kreuzbandriss wieder in der Halle) beobachteten von der Tribüne aus, wie die Füchse das Spiel bestimmten und dem Aufsteiger aus Balingen keine Chance gaben, noch heranzukommen. „Ich hab nie gesehen, dass das Spiel kippen könnte“, sagte Trainer Velimir Petkovic.

Mit einer erneuten Fünf-Tore-Führung im Rücken (25:20/42.) durfte dann auch Winterzugang Javier Munoz erste Spielminuten in der Schmeling-Halle sammeln. Der spanische Rechtsaußen, bis Saisonende verpflichtet, feierte seinen Einstand dann auch direkt mal mit dem Treffer zum 33:27-Endstand (60.).

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.