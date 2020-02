Füchse Berlin: Velimir Petkovic - „Mich nervt das Gerede über die Zukunft“

Berlin. Erstmal muss ein Kaffee her, bevor das Interview losgehen kann. Damit lässt es doch gleich viel entspannter plaudern – vor allem wenn die Situation alles andere als unbeschwert ist. Aber Velimir Petkovic lässt sich die Laune vor dem Start in die zweite Hälfte der Handball-Bundesliga und vor dem Heimspiel der Füchse am Sonntag gegen Balingen-Weilsteten (16 Uhr, Max-Schmeling-Halle) nicht verderben. Trotz unschöner Störgeräusche und trotz einiger Personalsorgen. Immerhin sind für den 63-Jährigen die letzten Monate an der Seitenlinie des Hauptstadtklubs angebrochen. Und in dieser Zeit hat Petkovic noch einiges vor, wie er im Gespräch mit der Berliner Morgenpost verrät.

Berliner Morgenpost: Herr Petkovic, welche Musik hören Sie gern?

Velimir Petkovic: Schlager! Deutschen Schlager. Meine Frau mag das und ich musste von Anfang an mithören. Das klingt nicht so schlecht. Einmal, das war auf einer Reise nach Barcelona, haben wir bis Montpellier, das waren zehn Stunden, eine CD von Helene Fischer gehört. Danach reichte es aber auch. (lacht)

Und wie sieht’s mit Zukunftsmusik aus? Hören Sie die auch gern?

Die find ich ein wenig schwierig, aber auch mit der muss man leben.

Davon wird bei den Füchsen gerade eine Menge gespielt. Vieles dreht sich schon um die neue Saison. Stört das? Immerhin stehen ja noch wichtige Aufgaben in der Rückrunde an.

Das nervt. Weil alle ihre ganze Energie noch in die nächsten vier Monate stecken sollten. Wir haben noch einiges vor uns. Und ich bin jemand, der viel in Zusammenhalt und Atmosphäre investiert. Aber Atmosphäre in eine Mannschaft zu bekommen, in einen Verein, das ist nicht so einfach, wie manche denken. Meine Bemühungen sind sehr groß, aber das ständige Reden über die Zukunft, über die nächste Saison stört auch die Mannschaft sehr. Nächste Saison ist nächste Saison, das kann auch etwas leiser gehen. Damit auch die Mannschaft sieht, dass unsere Konzentration noch dieser Spielzeit gilt und wir unsere Ziele erreichen.

Wie sehen Ihre Ziele in den letzten vier Monaten als Füchse-Coach denn aus?

Ich will alles tun, damit wir den Europapokal gewinnen. Das wird mit diesem Kader ohne Fabian Wiede, ohne Simon Ernst und ohne Mattias Zachrisson schwierig, aber ich werde meine Jungs in jeder Minute anpeitschen, ihnen alles abverlangen, damit wir gewinnen und ins Final Four einziehen.

Wie ist denn der Zustand der Spieler, die jetzt gefragt sind und in der Hinrunde noch die Sorgenkinder waren? Stipe Mandalinic zum Beispiel, wird er der Mannschaft mehr helfen können als zuletzt?

Ich habe viel mit Stipe gearbeitet und hoffe, dass ich was zurückbekomme. Ich rechne mit ihm, wenn ich schnelle Tore brauche. Er ist ein Shooter, ich brauche ihn dann zwei, drei Minuten in engen Situationen. So ein Typ ist er. Und auch die anderen müssen jetzt 30 bis 40 Prozent mehr geben, aber sie haben alle ordentlich trainiert, ich bin optimistisch.

Ordentlich trainieren konnten ja auch Hans Lindberg und Jacob Holm, weil sie sich mit der dänischen Nationalmannschaft früh von der Europameisterschaft verabschiedet haben. Waren Sie ein wenig froh über das Vorrunden-Aus?

Ich bin auf jeden Fall froh, dass die beiden gesund zurückgekommen sind. Aber natürlich hab ich mir gewünscht, dass die zwei mit Gold zurückkommen – wenn schon die deutsche Mannschaft keine Chance mehr auf den Titel hatte. Die beiden sind ein bisschen frustriert, aber ich habe ihnen genug Zeit gegeben und jetzt sind sie mit klarem Kopf hier. Hans ist ein erfahrener Mann, er hat das schnell verarbeitet. Bei Jacob ist das etwas anders, er ist noch jung. Aber er hat nur ein Spiel gemacht und deshalb hat es ihn auch nicht so sehr getroffen.

Dann konnte Holm sich in der Vorbereitung voll auf die von ihm geforderte Rolle als Spielmacher konzentrieren? Paul Drux hat bei der EM ja gezeigt, dass er sich auf der Position nicht so richtig wohlfühlt.

Vor zwei Jahren haben wir alle gedacht, dass Paul Mittelmann ist. Aber mittlerweile hat sich gezeigt, dass er ein wirklich besonderer Halblinks ist. Stark in der Deckung und im Eins-gegen-Eins im Angriff. Jacob ist nicht nur auf halblinks stark, er kann auch in der Mitte spielen. Ich trainiere jetzt täglich mit ihm auf der Mitte – viel Bewegung, dass er gute Pässe in jeder Position spielen kann, an den Kreis, auf die Außen. Er muss für die anderen arbeiten, das ist schwierig und das trainieren wir jetzt intensiv.

Die Rückrunde wird also auf jeden Fall eine Herausforderung. Worauf wird es ankommen?

Wir müssen als Mannschaft zusammenstehen und uns voll auf das konzentrieren, was kommt. Das ist unsere einzige Chance. Wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, sind wir weg, dann werden wir Siebter oder Achter in der Bundesliga und können das Final Four im Europapokal auch vergessen.

Werden Sie denn ein bisschen sentimental, wenn sie daran denken, dass Ihre Zeit bei den Füchsen bald vorbei ist?

Nein! Ich bin so fokussiert auf diese drei, vier Monate und ich werde alles tun, damit die Mannschaft und ich funktionieren und zeigen können, dass es möglich ist, in solch schwierigen Situationen Leistung zu bringen und große Siege zu feiern.

Haben Sie denn Pläne, wie es nach Saisonende weitergehen soll?

Ich habe ein paar Anfragen, aber da gibt es noch nichts Konkretes. Ich bin ganz locker. Wenn etwas dabei ist, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann habe ich noch ein paar Monate Pause. Und diese Pause brauche ich auch, weil die Zeit hier wirklich anstrengend war. Aber ich will weitermachen und bin mir sicher, dass das richtige Angebot kommen wird. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Das Engagement hier in Berlin entstand damals ja auch über Nacht.