Füchse Berlin verstärken sich mit Mindens Michalczik

Berlin. Die Nachricht hatte sich schon am Mittwochabend verbreitet, am Donnerstag aber meldeten die Füchse Berlin offiziell Vollzug. Nationalspieler Marian Michalczik von der GWD Minden wechselt zur Saison 2020/21 zum Handball-Bundesligisten in die Hauptstadt. „Wir freuen uns, dass Marian sich für uns entschieden hat“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning der Berliner Morgenpost. „Er hatte viele Angebote von vielen Spitzenklubs.“

Der 22 Jahre alte Rückraumspieler erhält bei den Berlinerin einen Dreijahresvertrag und soll den Ausfall von Spielmacher Simon Ernst (Kreuzbandriss) auf der Mittelposition kompensieren. „Er ist ein deutscher Nationalspieler mit großer Perspektive“, so Hanning. Stefan Kretzschmar, der ab Januar als Sportdirektor bei den Füchsen einsteigt, hatte Michalczik schon vor der Verletzung von Ernst im Fokus.

Sportdirektor Kretzschmar hat den Spieler länger beobachtet

Es könnte allerdings passieren, dass der Rechtshänder schon nach der Hinrunde der aktuellen Bundesliga-Saison zu den Berlinern wechselt. „Wir versuchen, ihn schon zur Winterpause zu holen. Darüber müssen wir mit Minden aber noch sprechen“, sagte Hanning.

Der Manager hatte „sehr verärgert“ darauf reagiert, dass Minden den Wechsel schon am Mittwochabend öffentlich gemacht hatte. „Da war der Vertrag noch gar nicht unterschrieben“, sagte Hanning. Der Klub aus Niedersachsen hatte den Transfer auf seiner Homepage bekannt gegeben, inklusive Stellungnahme von Mindens Geschäftsführer Frank von Behren, der „enttäuscht“ über den Abgang seines Kapitäns sei und die Entscheidung nun „akzeptieren“ müssen.