Cheerleader: Silvio Heinevetter von Füchse Berlin kontert Marco Baldi von Alba Berlin

View this post on Instagram

Zitat @albaberlin , Marco Baldi: „Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr in unsere Zeit passt“ So ein Schwachsinn !!! Die Mädels und Frauen als attraktive Pausenfüller zu bezeichnen , ist in meinen Augen nicht zeitgemäß. @dancedeluxe @alba_dancers #attraktivitätundleistungpasstdochzusammen #nichtnurweilichimbildbin 😉 #cheerleader