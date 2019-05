Füchse Berlin verpflichten Dejan Milosavljev

Berlin. Gegen den Tabellenführer hatten die Füchse Berlin einfach keine Chance. Die 18:26-Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt am Mittwochabend war bitter. Schließlich muss der Berliner Handball-Bundesligist nun am letzten Spieltag am Pfingstsonntag (15 Uhr, Max-Schmeling-Halle) um den fünften Platz und damit um die Teilnahme am EHF-Pokal in der kommenden Saison kämpfen.

Trainer Petkovic schwärmt von seinem neuen Spieler

Auch personell wird bereits an die nächste Spielzeit gedacht. Die Füchse gaben am Donnerstag die Verpflichtung des serbischen Nationaltorhüters Dejan Milosavljev von RK Vardar Skopje bekannt. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024. „Er ist eines der größten europäischen Torwarttalente, das durch seine Spitzenleistungen den Talentenstatus in so jungen Jahren sogar schon abgelegt hat“, sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic über seinen neuen Spieler.

Privater Sponsor übernimmt Kosten des Transfers

Die Verpflichtung des Keepers, der am Sonnabend mit Skopje beim Final Four in Köln um den Champions-League-Titel kämpft, wurde mithilfe eines privaten Sponsors realisiert, der die gesamten anstehenden Kosten des Transfers und des ersten Vertragsjahres übernimmt. „Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, diesen Transfer mit Hilfe eines privaten Unterstützers umzusetzen“, sagte Berlins Geschäftsführer Bob Hanning.

Füchse starten mit Torhüter-Trio in die Saison

Somit starten die Füchse in die nächste Saison mit drei Torhütern: Silvio Heinevetter, Martin Ziemer, der aus Hannover in die Hauptstadt wechselt und Dejan Milosavljev. „Ich habe davon geträumt in Berlin zu spielen. Die Bundesliga ist eine sehr große Herausforderung, in der die Füchse einen unglaublich hohen Stellenwert einnehmen und deshalb freue ich mich sehr auf die kommenden Jahre“, sagt der junge Keeper.