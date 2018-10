Füchse mit dem Mut der Verzweiflung

Berlin. Kurz bevor die Schlusssirene ertönte, hämmerte Wael Jallouz noch einmal einen Ball aus dem Rückraum unter die Latte. Sein Tor änderte zwar nichts mehr an dem 25:28 (11:15) der Füchse bei den Rhein-Neckar Löwen und damit der dritten Saisonniederlage, war aber der Schlusspunkt einer Partie, die spannender war, als es die Vorzeichen nach der kräftezehrenden Klub-WM in Doha vermutet hatten lassen.

Denn der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt ließ sich am Sonntag nicht abfertigen, lieferte sich mit dem Pokalsieger einen Kampf auf hohem Niveau. „Wir haben uns teuer verkauft und können jetzt guten Gewissens nach Hause fahren“, sagte Torhüter Malte Semisch, der ab Mitte der ersten Hälfte für Geburtstagskind Silvio Heinevetter (34) im Tor stand. Der Zugang aus Hannover sorgte mit sieben Paraden dafür, dass seine Teamkollegen im Angriff nach einem Sechs-Tore-Rückstand (16:22/45. Minute) noch einmal auf zwei Treffer heranrückten. „Die Mannschaft hat heute um jeden Zentimeter Boden gekämpft, um einfach ein gutes Spiel zu machen. Das war hervorragend“, lobte Sportdirektor Volker Zerbe.

Marsenic, Holm und Jallouz als beste Füchse-Werfer

Der couragierte Kampf wurde zwar nicht belohnt, aber vielleicht macht er Mut, um die kommenden Wochen mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen anzugehen. Denn auch Rückraumspieler Jallouz ließ zum ersten Mal durchblicken, warum die Füchse ihn aus Barcelona geholt hatten. Der 27-Jährige, der die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, bisher noch nicht erfüllen konnte, war zusammen mit Dänen-Talent Jacob Holm und Kreisläufer Mijajlo Marsenic bester Werfer (fünf Tore) der Füchse. Und brachte die Berliner nach zehn Minuten zum ersten Mal in Führung (4:3). Es war aber auch das einzige Mal. „Wir wussten, dass es immer schwer wird hier. Auch ohne Rumpftruppe“, sagte Jungfuchs Frederik Simak (20). Der mit nun insgesamt neun Verletzten dezimierte Kader des Vizeweltmeisters war in Mannheim mit vier Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt worden.

Heinevetter reist am Montag zur Nationalmannschaft

Die konnten „wir punktuell einbauen, um Erholungsphasen zu schaffen“, freute sich Zerbe. Nach fünf Spielen in acht Tagen war bei den meisten Spielern nämlich „der Akku leer“, wie Semisch feststellte. Ein Großteil der Füchse kann die Zeit bis zum nächsten Spiel (1. November gegen Stuttgart) zum Aufladen nutzen. Nur Torhüter Heinevetter nicht, für ihn geht es heute zum Nationalteam. Die Auswahl des deutschen Handballbundes spielt am Mittwoch gegen Israel (19 Uhr) und am Sonntag gegen den Kosovo (19.30 Uhr) um die Qualifikation für die EM 2020.

Mit dabei ist auch Hendrik Pekeler. Der Abwehrchef des THW Kiel, zuletzt vor allem durch harsche Kritik an der Überbelastung der Bundesligaspieler in Erscheinung getreten, feierte am Sonntag den siebten Sieg in Serie. Die Kieler schlugen Gummersbach mit 31:25 und sicherten Tabellenrang drei ab. Ganz so entspannt lief es für Spitzenreiter Flensburg-Handewitt nicht. Der deutsche Meister mühte sich in Leipzig zu einem 21:20. Verfolger Magdeburg löste die Pflichtaufgabe in Erlangen mit 31:25 dank eines überragenden Matthias Musche erfolgreich. Der Nationalspieler erzielte 16 Treffer und ist der erste Spieler, der in dieser Saison die 100-Tore-Marke knackt (107).