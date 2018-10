Füchse stürmen in Doha ins Halbfinale

Doha. Die Handball-Füchse haben mit einer souveränen Leistung das Halbfinale beim Super Globe in Doha (Katar) erreicht. Im Viertelfinale der Vereins-WM besiegten die Berliner ES Taubaté aus Brasilien 33:25 (19:11). Dabei feierte Kreisläufer Mijajlo Marsenic nach seinem Fingerbruch ein gelungenes Comeback. Bitter: Linksaußen Kevin Struck knickte um und humpelte vom Feld. „Mich schockiert der Verlust von Kevin, es ist die nächste Verletzung bei uns“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning. Im Halbfinale treffen die Berliner heute auf Gastgeber Al-Sadd, der Sydney University 27:22 (13:13) besiegte. Im zweiten Semifinale fordert der FC Barcelona Champions-League-Sieger Montpellier HB heraus. „Unser Ziel ist es, in das Finale vorzustoßen“, sagte Hanning.

Im EHF-Cup hat der Titelverteidiger aus Berlin eine hohe Auftakthürde. Die Berliner bekamen in der dritten Qualifikationsrunde das dänische Top-Team Aalborg Handbold zugelost. Die Füchse treten zunächst auswärts an, das Rückspiel in der Schmeling-Halle findet voraussichtlich am 25. November (15 Uhr) statt. „Das könnte locker ein Finale im EHF-Cup sein“, sagte Hanning, „das ist ein Hammerlos, Aalborg ist eine Spitzen-Mannschaft in Europa.“ Die Füchse freilich auch.