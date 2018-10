Riesentalent Holm ist jetzt schon unentbehrlich

Der Däne hat bei den Füchsen schneller Fuß gefasst als geplant. In Ludwigshafen soll er wieder von Beginn an dabei sein.

Berlin. Mit Plänen ist es so eine Sache. Gehen sie auf, sind alle zufrieden. Tun sie es nicht, ruft das Unmut hervor. Bei den Füchsen Berlin ist es gerade genau umgekehrt. Der Plan, das dänische Toptalent Jacob Holm ein Jahr früher zu verpflichten, um ihm genug Zeit zu geben, sich in der Handball-Bundesliga zurechtzufinden, ist so nicht aufgegangen. Traurig ist deswegen bei den Berlinern niemand.

Der 23-Jährige brauchte nur wenige Wochen, um sich beim EHF-Pokalsieger unentbehrlich zu machen. „Es ist schwierig, sich nicht zu integrieren, wenn man so viele Minuten auf dem Feld steht“, sagt Holm. Der 1,95 Meter große Rückraumspieler, der im Sommer vom dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg HH kam und mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet wurde, zählte in bisher allen Partien zum Stammpersonal. Und wird wohl auch am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen (16 Uhr, Sky) wieder von Beginn an auf dem Feld stehen.

Statt im linken Rückraum in der Mitte

Er profitiert davon, dass sich die Füchse schon seit Saisonbeginn mit Verletzungen herumplagen. Als sich Spielmacher Fabian Wiede verletzte, ersetzte Holm ihn in der Rückraummitte. Was dazu führte, dass ein weiterer Plan erst mal nicht aufging. Der Däne war für den linken Rückraum verpflichtet worden. „In Dänemark habe ich nie in der Mitte gespielt, immer im linken Rückraum“, sagt Holm. Trotzdem nahm er seine Rolle an. Und ist plötzlich Leistungsträger.

Der Grund dafür ist einfach, wenn man Holm glauben mag. „Paul, Fabi und ich haben einen ähnlichen Stil, spielen schnell und mit vielen Pässen. Das hat es einfacher für mich gemacht, ins Team zu kommen“, erklärt der Rechtshänder. Dabei konnte das neue Trio nur drei Partien zusammen bestreiten. Erst fehlte Wiede, nun wird Paul Drux im linken Rückraum sieben Wochen verletzt ausfallen. „Jetzt kann Jacob aber wieder auf halblinks spielen“, sagt Trainer Velimir Petkovic. Holms Lieblingsposition.

Der Coach des Tabellensechsten wird froh sein, dass die Integration so gar nicht nach Plan lief. Denn eigentlich sollte Holm, der im Sommer bei einigen Topklubs ganz oben auf dem Wunschzettel stand, behutsam aufgebaut werden. Sie wollten ihn nicht überfordern – neue Stadt, neues Team, neue Liga. All das ist viel für einen 23-Jährigen, der zum ersten Mal die Heimat verlässt. Doch dank seiner Landsmänner Hans Lindberg und Johan Koch fand Holm auch in Berlin ein bisschen Heimat. „Die drei Dänen, die sprechen untereinander natürlich immer Dänisch“, sagt Petkovic. Dem Bosnier soll es recht sein, dass er nicht jedes Wort versteht. Viel wichtiger ist dem Trainer, dass sein junger Schützling Erfolge für sich sprechen lässt. Und das tut er, seit Saisonbeginn.

Im ersten Heimspiel vor Nervosität übergeben

Mit 27 Treffern ist Holm nach Rechtsaußen Mattias Zachrisson und Jungfuchs Frederik Simak (beide 31 Treffer) wichtigster Torgarant der Füchse. Und fester Bestandteil der Mannschaft. „Ich fühle mich sehr wohl. Das Spiel gegen Magdeburg war bei Weitem das Beste, was ich bisher in meiner Karriere erlebt habe. Die Atmosphäre war der Wahnsinn“, schwärmt der dänische Nationalspieler.

Dabei war er im ersten Heimspiel gegen Minden angesichts der vielen Zuschauer noch so nervös gewesen, dass er sich in der zweiten Halbzeit sogar übergeben musste. „Ich gewöhne mich immer mehr an den Druck“, sagt Holm selbstbewusst. Dass er den überhaupt noch spürt, merkt man dem jungen Rückraum-Ass fast gar mehr an. Es scheint, als habe Jacob Holm seinen ganz eigenen Plan.