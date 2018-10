Souveräner Sieg der Füchse, aber Coach Petkovic ist sauer

Ludwigsburg. Nach dem Abpfiff stemmte Velimir Petkovic die Hände in die Hüften, seine Miene war ernst. „Ich bin zufrieden mit den zwei Punkten, aber wenn ich am Ende ein paar Leuten von der Bank die Chance gebe, dann erwarte ich eine ganz andere Einstellung“, sagte der Trainer der Füchse Berlin nach dem 36:28 (16:13)-Erfolg bei der SG BBM Bietigheim, „ich verlange, dass alle meine Spieler über 60 Minuten brennen.“

In der ersten Halbzeit konnte der Aufsteiger noch gut mithalten, dann aber überrollten die Füchse den Gastgeber. 35:20 stand es in der 53. Minute für den EHF-Pokalsieger. „Wir brauchen jedes Tor“, rief Petkovic seinen Mannen zu. Doch seine Worte trafen ins Leere - und die Füchse nicht mehr ins Tor. Am Sonntag treten die Berliner in Ludwigshafen (16 Uhr, Sky) an. Petkovic: „Heute war es so, dass wir in Bietigheim die letzten zehn Minuten mit sieben Toren verlieren. Da ist Redebedarf vorhanden. Dennoch haben wir es heute auch ohne Paul Drux geschafft, eine gute Deckung und ein starkes Spiel hinzulegen.“ Bester Werfer war Bjarki Elisson mit sieben Treffern.

Nationalspieler Drux hatte sich einer Arthroskopie im Fuß unterziehen müssen, bei der eine Bänderverletzung festgestellt wurde. Zudem musste während des Eingriffs Narbengewebe entfernt werden. Der Rückraumspieler fällt etwa sieben Wochen aus.