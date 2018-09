Und plötzlich ist Magdeburg Titelkandidat

Im Ost-Derby treffen die Füchse Berlin heute in der Schmeling-Halle auf den bislang unbesiegten Spitzenreiter SC Magdeburg.

Berlin. Bennet Wiegert hat ein Händchen für den Handball. Das beweist der Trainer vom SC Magdeburg gerade Woche für Woche. Doch an diesem Händchen befindet sich auch ein grüner Daumen. „Wir haben gerade eine zarte Pflanze gesät, die heranwächst“, sagt der 36-Jährige. Wenn man sich die Erfolgsbilanz des SCM nach sieben Bundesliga-Spieltagen anschaut, kann von zart aber wohl kaum die Rede sein.

Die Magdeburger stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze, haben mit dem siebten Sieg im siebten Spiel einen vereinsinternen Startrekord aufgestellt. Und die zarte Pflanze, die wollen sie noch „weiter wachsen und groß werden lassen.“ Doch es gibt in der Bundesliga durchaus das eine oder andere Team, das diesem Wachstumsprozess ein schnelles Ende bereiten möchte. Die Füchse Berlin stehen da gerade an erster Stelle.

Der Klub will an erfolgreiche Zeiten anknüpfen

Denn an diesem Sonnabend (15.10 Uhr, Schmeling-Halle, RBB und Sky) kommt es zum Duell zwischen dem Neunten und dem Ersten, manch einer – und dazu zählt auch SCM-Coach Wiegert – spricht da gern vom Ost-Derby. „Diese Spiele sind für uns was Besonderes“, sagt er, „ich freue mich immer auf besondere Spiele. Nullachtfünfzehn-Partien reizen mich nicht.“ Das verwundert wenig. Denn auch die Art und Weise, wie der SC Magdeburg an die Tabellenspitze gestürmt ist, ist alles andere als nullachtfünfzehn. „Ich hab für mich eine Philosophie entdeckt, die ich als am erfolgversprechendsten empfinde“, sagt Wiegert. Und diese Philosophie beinhaltet nicht weniger als „das perfekte Handballspiel“.

Es gibt Menschen, die behaupten, dass Perfektion das Ende ist. Beim SCM aber soll sie der Anfang von etwas Großem sein, von der Rückkehr zu alten, goldenen Zeiten. Zu den Jahren, in denen die Magdeburg-Legenden Stefan Kretzschmar, Wiegert und Co. zuletzt den deutschen Meistertitel (2001) und ein Jahr später sogar die Champions League gewannen.

Matthias Musche ist der Toptorjäger der Bundesliga

In dieser Saison scheint nun vieles möglich, der SCM ist plötzlich Titelkandidat. Und das liegt vor allem an der von Wiegert etablierten Spielphilosophie. „Zusammenhalt, Abwehrarbeit, ein starker Torhüter und Tempospiel“, fasst Wiegert diese zusammen. Sein Team kennt sich. Abgesehen von einem Abgang (Nemanja Zelenovic) und zwei Zugängen (Rückraumstar Albin Lagergren und Ex-Fuchs Ignacio Plaza Jimenez) drehte sich das Personalkarussell beim zehnmaligen DDR-Meister kaum. Ein großer Pluspunkt. „Gerade hab ich das Gefühl, dass unsere Mannschaft gefestigt ist und dass es viel braucht, um uns zu verrütteln“, sagt Wiegert. Die Füchse werden es aber wohl immerhin versuchen. Denn beeindrucken lassen sich die Berliner von der Leistungsexplosion des Derby-Gegners wenig. „Wir waren vergangene Saison auch zwölf, 13 Spieltage Tabellenführer. Und irgendwann kam eine Mannschaft und hat uns gestoppt. Warum sollte das jetzt nicht am Sonnabend auch hier passieren?“, sagt Trainer Velimir Petkovic.

Es wird darauf ankommen, das Tempospiel der Gäste auszubremsen, Erfolgsgarant des Saisonstarts. Nicht umsonst bezeichnete Mindens Trainer Frank Carstens den SCM vor wenigen Tagen als „ICE der Bundesliga“. Magdeburg stellt mit Matthias Musche nicht nur den Toptorjäger (65 Treffer), der Klub hält auch den Ligaspitzenwert, wenn es um Treffer nach Tempogegenstößen geht. Doch in dem hohen Tempo liegt auch die Schwäche von Wiegerts Erfolgsphilosophie. „Umso mehr schnelle Angriffe wir fahren, desto mehr Angriffe bekommen wir auch gegen uns“, sagt der Coach. Daher überrascht es wenig, dass der SCM mit 177 Gegentoren gerade mal an viertletzter Stelle steht. Es könnte der Schwachpunkt sein, den die Gegner bald für sich nutzen könnten, um das zarte Erfolgspflänzchen mit Namen SC Magdeburg am Wachsen zu hindern.