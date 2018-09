Füchse wollen ihren Aufwärtstrend in Erlangen bestätigen

Berlin. Velimir Petkovic weiß, dass die jüngsten zwei Pflichtspielsiege der Füchse Berlin nicht mehr als ein kleiner Aufwärtstrend sind. „Erst wenn wir auch das nächste Spiel gewinnen, ist der Trend gut, dass wir weiter nach oben kommen“, sagte der Trainer des Handball-Bundesligisten vor dem Auswärtsspiel an diesem Donnerstag beim HC Erlangen (19 Uhr/Sky). Denn nach zwei Niederlagen und zwei Siegen steht der EHF-Pokalsieger mit 4:4 Punkten nur auf Platz neun der Tabelle. Das ist nicht das, was sich die Füchse vor dem Ligastart vorgestellt hatten. Nach Rang drei in der vergangenen Saison soll es für das Team von Petkovic wieder an die Tabellen-Spitze gehen. Dafür braucht es nach dem Auf und Ab nun endlich Konstanz.

Die Rolle des Hoffnungsträgers bei diesem Vorhaben spielt Nationalspieler Fabian Wiede. Der 24-Jährige zeigte schon bei den Siegen gegen Hannover und im Pokal gegen Minden, wie wichtig er für die Mannschaft ist. „Ich bin richtig zufrieden. Die beiden Siege haben uns Selbstvertrauen gegeben“, sagte Petkovic. Allerdings muss das Team weiterhin ohne Kapitän Hans Lindberg (Meniskus-OP) auskommen. „Er arbeitet fleißig, um möglichst schnell zurückzukommen“, sagte Petkovic. Für das Spiel in Erlangen reicht es allerdings noch nicht.