Füchse haben mit Wiede wieder mehr Biss

Berlin. Konstantin Rek

Dreckige, hart erkämpfte Siege an Tagen, an denen nicht alles funktioniert, sind bekanntermaßen die lehrreichsten und wichtigsten. Ein solches Spiel war das 29:28 der Füchse Berlin gegen Hannover-Burgdorf. Trainer Velimir Petkovic zeigte sich zufrieden, „dass wir in so einer schwierigen Situation gegen eine Topmannschaft gewonnen haben“, sagte der 62-Jährige. Die Berliner befinden sich wegen ihrer langen Verletztenliste (aktuell sind es noch fünf angeschlagene Profis) gerade in einer komplizierten Phase. Da hilft es, dass Fabian Wiede nach seiner Fußverletzung sein erstes Saisonspiel absolvieren und dabei voll überzeugen konnte.

„Ich hab mich schon gefreut, als wir uns gemeinsam warm gemacht haben“, sagte Rückraumkollege Paul Drux über das Comeback des Linkshänders. Zwar saß Wiede erst einmal auf der Bank, doch nach einem unglücklichen Auftakt von Christoph Reißky (23) mit einem Stürmerfoul, einem Schrittfehler und einer Zwei-Minuten-Strafe kam der 24-Jährige schon in der achten Spielminute unter frenetischem Applaus der Zuschauer aufs Feld.

Was folgte waren fast 50 Minuten Spielzeit, in der Wiede Verantwortung übernahm, sechs Tore beisteuerte, aber vor allem seine Kollegen immer wieder bestens in Szene setzte. Ihm war es zu verdanken, dass Mattias Zachrisson (sieben Tore) und Paul Drux (sechs Tore) ihre bisher besten Saisonspiele zeigten. „Der Ball läuft mit ihm viel besser, ohne ihn hätten wir das Spiel nicht gewonnen“, lobte Geschäftsführer Bob Hanning. „Fabi ist mit seiner Schnelligkeit und seinem Wurfrepertoire ein Schlüsselspieler für uns, er hat die Fäden gezogen“, sagte Drux.

Wiede gibt dem Trainer mehr Möglichkeiten

Mit Rückkehrer Wiede hat Petkovic viel mehr Optionen, vor allem weil der Linkshänder vielseitig einsetzbar ist. Spielte er gegen Hannover oft in der Mitte, ist er eigentlich auf der rechten Rückraumseite zu Hause. Das gibt dem Trainer die Chance, mehr zu wechseln und den jungen Spielern Pausen zu geben. Das könnte sich direkt auszahlen, weil am Sonntag die Füchse in Minden (29:27 in der Liga) zum Pokal-Achtelfinale antreten. „Das wird ein heißer Tanz, es ist aber ein Pflichtsieg für uns“, sagte Trainer Petkovic. Mit Wiede steigen jedenfalls die Chancen darauf.