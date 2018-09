Verlieren ist für die Füchse verboten

Berlin. Beim Spiel gegen Flensburg vor gut einer Woche warf Velimir Petkovic einen kurzen Blick auf die Tribüne, wo er seine verletzten Spieler sitzen sah. Hans Lindberg, Stipe Mandalinic, Fabian Wiede, Marko Kopljar, Simon Ernst. Er schwärmt immer noch. „Mit ihnen würden wir um die Meisterschaft spielen“, sagte der Füchse-Trainer vor dem Spiel an diesem Donnerstag gegen Hannover-Burgdorf (19 Uhr/Sky) in der Schmeling-Halle. Das Problem ist der Konjunktiv. Die Erwartungen an die Mannschaft waren hoch, der Kampf um die ersten drei Plätze wurde ausgerufen, und mit Zugängen wie Kreisläufer Mijajlo Marsenic vom mazedonischen Topklub RK Vardar Skopje oder Wael Jallouz vom FC Barcelona war dies durchaus realistisch.

Problem ist die lange Verletztenliste

Doch nach drei Spielen in der Bundesliga ist Ernüchterung eingetreten. Mit 2:4 Punkten stehen die Füchse schon vor einem richtungsweisenden Spiel. Das Problem bleibt die lange Verletztenliste. Während Rückraumspieler Wiede nach einer Fußverletzung vor seinem ersten Pflichtspiel in dieser Saison steht, hat sich Kreisläufer Marsenic den kleinen Finger gebrochen und fällt mindestens sechs Wochen aus.

Da kommt ein Gegner wie Hannover nicht gerade zur rechten Zeit. Denn ähnlich wie die Füchse haben sich die Niedersachsen als letzjähriger Finalist im DHB-Pokal in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert und vor allem mit den beiden Kreisläufern Ilija Brozovic und Olympiasieger Morten Olsen zwei Weltklassespieler in ihren Reihen. Auch deswegen spricht Petkovic von einer „super Mannschaft“ und erwartet ein „sehr schweres Spiel“.

Die vorderen Plätze im Blick behalten

Nur können sich die Füchse keine weiteren Verlustpunkte leisten. Niederlagen gegen Meister Flensburg und in Göppingen sind natürlich keine Schande. Trotzdem setzen sie die Füchse für das Spiel gegen Hannover bereits in Zugzwang. Es droht der Anschlussverlust an die vorderen Plätze und direkten Konkurrenten, wie Hannover einer ist. Trainer Petkovic will von seinen jungen Wilden wie Christoph Reißky (23), Kevin Struck (21) und Jakob Holm (23) dieses Mal 50 Minuten guten Handball sehen, damit es nicht wie zuletzt gegen Flensburg nach toller erster Hälfte wieder zwei Minuspunkte gibt und er diesmal auch über die gesunden Spieler schwärmen kann.