Lindberg glänzt schon als neuer Füchse-Kapitän

Berlin. Dass ihnen am Ende nur der zweite Platz beim Mini-Turnier in Baden-Württemberg blieb, werden die Handballspieler der Füchse Berlin verschmerzen können. Für Trainer Velimir Petkovic sind die spielerischen Erkenntnisse derzeit wohl sowieso wichtiger. Und davon gab es in den Testpartien gegen die Bundesligakonkurrenz aus Gummersbach (Halbfinale, 20:13) und Lemgo (Finale, 17:20) gleich mehrere.

Da wäre Hans Lindberg (36). Der Däne, der als Kapitän die Nachfolge von Füchse-Urgestein Petr Stochl – der Tscheche hat seine Karriere beendet – angetreten hat, zeigte schon im Halbfinale gegen den VfL Gummersbach (mit dem Ex-Berliner Drago Vukovic als Kapitän), dass er der Richtige für den Job ist. Während sich seine Teamkollegen am Sonnabendmorgen noch den Schlaf aus den Beinen treten mussten, legte Lindberg direkt mit fünf Toren los und sorgte so für den Spielstand von 5:2 nach acht Minuten. Im Alleingang.

Auch Landsmann Jacob Holm überzeugt

„Wir haben heute wieder einen Schritt nach vorne gemacht und haben spielerisch als Mannschaft gut harmoniert“, sagte Lindberg. Einer, der sich dabei schon recht schnell in sein neues Team integriert hat, ist Lindbergs Landsmann Jacob Holm. Der 18-Jährige überraschte mit einer starken Leistung und zeigte, wie wertvoll er in dieser Saison im linken Rückraum noch werden kann. Eine weitere positive Erkenntnis, die zeigt, wie wichtig es für die Berliner war, dass das dänische Nachwuchstalent schon ein Jahr früher als geplant in die Hauptstadt wechselte.

Dass bis zum Saisonstart in vier Wochen (23. August in Göppingen) aber noch ein wenig Arbeit vor dem EHF-Pokalsieger liegt, wurde vor allem im Finale gegen Lemgo deutlich. Zwar spielten die Füchse gute Chancen heraus, verpassten es aber immer wieder, diese auch konsequent in Tore zu verwandeln. Der Plan, in der kommenden Woche mit dem handballspezifischen Training zu beginnen, wird Petkovic da gerade recht kommen.