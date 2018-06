Rückraumspieler Jacob Holm kommt zu den Füchsen

Berlin. Ein Neuer für die Füchse. Jacob Holm wird die Berliner Handballer für die kommende Saison verstärken. Der 22-jährige spielte zuletzt für den vom dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg HH. In der abgelaufenen Saison war Holm einer der Toptorschützen der dänischen Liga.

Holm freut sich auf die Bundesliga

Für mich wird ein großer Traum wahr, einerseits in der stärksten Liga der Welt zu spielen und dann auch noch beim EHF-Pokalsieger Füchse Berlin“, freut sich auch Jacob Holm, „die Füchse haben international einen exzellenten Ruf, dass sie junge Spieler entwickeln können und ich freue mich über diese Chance.“

Vorgezogener Wechsel

Die Berliner waren sich mit dem Dänen über einen Wechsel zur Saison 2019/2020 einig. Doch nun wurde der Wechsel vorgezogen. Der Rechtshänder ist bei den Berlinern im linken Rückraum eingeplant. „Ich fühle mich sehr geehrt, was Berlin alles getan hat, dass ich schon jetzt zu den Füchsen wechseln kann“, bedankt sich Holm, den eine ganz besondere Saison erwartet. „Der Wechsel nach Berlin hilft mir sicher auch bei der Nationalmannschaft, im Januar die Weltmeisterschaft in Dänemark zu spielen ist ein großes Ziel“, so Jacob Holm, der zuletzt Anfang Juni den Nationalmannschafts-Lehrgang absolvierte.

Personalplanungen sind abgeschlossen

Für die Füchse Berlin sind damit die Personalplanungen zur neuen Saison abgeschlossen. „Mit Paul Drux, Frederik Simak, Wael Jallouz und jetzt noch Jacob Holm sind wir nun bei den Rechtshändern im Rückraum sehr stark aufgestellt“, so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der damit die Ausfälle von Neuzugang Simon Ernst und Rückraumakteur Stipe Mandalinic kompensieren konnte, im rechten Rückraum kommt zudem gegen Ende des Jahres auch Marko Kopljar zurück in den Kader. „Wir gehen jetzt mit einem Kader in die neue Saison, mit dem wir auch in der Champions League hätten spielen können“, ist Hanning überzeugt, an die erfolgreiche Saison 2017/18 anknüpfen zu können.

