Füchse verlieren im Saison-Endspurt

Kassel. Die Erfolgsserie der Füchse Berlin ist gerissen. Der EHF-Pokalsieger verlor nach zuletzt sieben Siegen am Sonntag deutlich mit 24:31 (12:15) bei MT Melsungen. Als Tabellendritter der Handball-Bundesliga haben die Füchse einen Spieltag vor dem Saisonende nur noch theoretische Chancen auf Platz zwei und die direkte Qualifikation für die Champions League. "Die Jungs haben gekämpft, aber der Akku ist leer", analysiert Trainer Velimir Petkovic.

Die kräftezehrenden Wochen war der personell angeschlagenen Mannschaft in Nordhessen deutlich anzumerken. Im ersten Abschnitt hielten die Füchse noch mit. In der zweiten Halbzeit zogen die Melsunger dann aber davon. Rechtsaußen Hans Lindberg war mit sieben Toren einmal mehr erfolgreichster Füchse-Schütze. Nationalspieler Fabian Wiede steuerte sechs Treffer bei.

Die Füchse lagen vor 4300 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle schnell 1:4 hinten. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang es den Berlinern nur zweimal bis auf ein Tor heranzukommen. Melsungen agierte aus dem Rückraum und über den Kreis gefährlicher als der Gast aus der Hauptstadt.

Die Füchse hielten sich über die Tore ihrer Außenspieler Lindberg und Bjarki Elisson zunächst im Spiel. In der zweiten Hälfte setzen sich die Gastgeber schnell weiter ab und baute den Vorsprung aus. Bei den Füchsen schwanden zusehends die Kräfte, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können.

Flensburg vor zweitem Titelgewinn - Gummersbach gerettet

Die SG Flensburg-Handewitt steht dicht vor der zweiten deutschen Handball-Meisterschaft nach 2004. Der Vizemeister des Vorjahres gewann am 33. Spieltag beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 27:24 (17:16) und geht als Spitzenreiter in das Saisonfinale am kommenden Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen. Im Kampf gegen den Abstieg feierte Altmeister VfL Gummersbach einen 23:22 (11:10)-Sieg beim TV Hüttenberg und kann damit für ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen.

( dpa )