Starke Füchse besiegen Meister Rhein-Neckar Löwen

Berlin. Die Füchse Berlin haben den deutschen Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen bezwungen und sind in der Bundesliga auf Platz drei gestürmt. In einer mitreißenden Partie gewannen die Füchse mit 29:23 (12:11). Die 9000 Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle waren von ihrer spielstarken und leidenschaftlich kämpfenden Mannschaft begeistert. Hans Lindberg war mit zehn Toren erfolgreichster Füchse-Schütze. Nationaltorwart Silvio Heinevetter überragte mit zahlreichen Glanzparaden.

In der Anfangsphase zeichneten sich beide Abwehrreihen aus. Nach zehn Minuten führten die taktisch gut eingestellten Füchse mit 4:2. Bitter dabei: Beim Stand von 8:5 musste Nationalspieler Steffen Fäth mit einer Knieverletzung vom Feld (19.). Davon ließen sich die Füchse zunächst nicht aus dem Konzept bringen. Nach ihrer 11:7-Führung (24.) luden sie die Löwen indes mit schwachen Abschlüssen und technischen Fehlern zum 11:11 ein.

Die Gastgeber fingen sich aber. Angetrieben vom lautstarken Publikum gingen die Füchse wieder mit 19:15 (39.) und später gar 22:16 in Führung (44.). Die Halle tobte. Bei den wie entfesselt aufspielenden Berlinern klappte nun fast alles gegen keineswegs schwache Mannheimer. Und Keeper Heinevetter war nach wie vor kaum zu bezwingen. Am Ende schraubten die Hausherren das Ergebnis auf einen 29:23-Erfolg und bewiesen, dass sie doch gegen ein Spitzenteam der Liga gewinnen können. Die Füchse liegen vier Spieltage vor Saisonende nun noch drei Punkte hinter den Löwen.

( dpa )