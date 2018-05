Drux voll einsatzfähig - Füchse hoffen auf Schmidt

Berlin. Nationalspieler Paul Drux ist für das Spiel der Füchse Berlin bei der HSG Wetzlar voll einsatzfähig. "Paul ist da", sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic vor der Bundesligapartie am Donnerstag (19 Uhr) bei den Mittelhessen.

"Ich habe voll mittrainiert, ich kann der Mannschaft helfen", sagte Drux, räumte aber ein: "Eigentlich müsste ich noch länger pausieren, damit die Verletzung komplett abgeheilt ist." Dafür ist allerdings keine Zeit. Der Rückraumspieler hatte sein Comeback nach seinem Bänderriss im linken Sprunggelenk bereits vor knapp zwei Wochen im EHF-Pokal gegen RK Nexe Nasice gegeben. Gegen die Kroaten lief er aber noch leicht angeschlagen lediglich einige Minuten auf und konnte nur in der Verteidigung spielen.

Schneller als erwartet könnte Kreisläufer Erik Schmidt in Wetzlar ins Team zurückkehren. "Lassen wir uns überraschen", bemerkte Petkovic vieldeutig: "Wenn die Chance bei einem Prozent steht, spielt er." Der Nationalspieler hatte sich am 19. April in Kiel eine Fraktur am rechten Außenknöchel zugezogen.

( dpa )