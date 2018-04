Füchse feiern höchsten Saisonsieg

Die Füchse bleiben ein Anwärter auf einen Startplatz in der Champions League. Die Füchse gewannen am Sonntag souverän mit 33:19 (17:6) gegen Frisch Auf Göppingen und feierten den höchsten Saisonsieg. In der Tabelle liegt der Hauptstadtklub mit 43 Punkten auf dem dritten Platz. Von Beginn an ließen die Füchse vor 7144 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle keine Zweifel daran aufkommen, wer die Partie gewinnt. Nationalspieler Steffen Fäth war mit sechs Toren erfolgreichster Füchse-Schütze.

Auf Torhüter Heinevetter ist Verlass

Göppingen musste ohne Nationalspieler Tim Kneule und Allan Damgaard im Rückraum auskommen. Das machte sich im Angriffsspiel der Schwaben bemerkbar, die gegen die gut gestaffelte Füchse-Defensive wenig auszurichten konnten. Wenn doch mal ein Ball durchkam, war Nationaltorwart Silvio Heinevetter meist zur Stelle. Nach 14. Minuten stand es 9:3 für die gut aufgelegten Gastgeber.

Gäste-Trainer Rolf Brack nahm die erste Auszeit, doch die Füchse trafen munter weiter. Zur Halbzeit führten die mit hohem Tempo spielenden Hausherren verdient mit 17:6. Im zweiten Abschnitt ging die Torejagd der Füchse weiter. Göppingen hatte sich schon längst aufgegeben und leistete kaum noch Gegenwehr. Noch weit vor dem Ende führten die Berliner beim Stand vom 26:11 mit 15 Toren Unterschied (43.).

( dpa )