Fäth wünscht sich Titel zum Abschied

Mister zuverlässig: Steffen Fäth (Mitte) hat in dieser Saison bereits 123 Treffer für die Füchse erzielt – so viele wie kein anderer

Steffen Fäth hätte gern an dem Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft teilgenommen. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Europameisterschaft in Kroatien stellte die Trainingswoche Anfang April mit den zwei Freundschaftsspielen gegen Serbien eine Art Neubeginn für Bundestrainer Christian Prokop und sein Team dar. "Ich fand es wichtig, beim ersten Treffen nach der EM dabei zu sein", sagt Fäth. Eine Entzündung in der rechten Schulter zwang den Füchse-Spieler aber zur Absage.

"Ich habe im EHF-Pokalspiel gegen Lugi Lund schon gemerkt, dass ich Ausweichbewegungen beim Werfen mache", verrät Fäth. Das sah auch Füchse-Trainer Velimir Petkovic und nahm seinen Rückraumlinken vom Feld. "Allein wär ich sicher nicht runtergegangen", sagt Fäth. Er weiß, dass sein Team ihn braucht, auch weil mit Marko Kopljar und Paul Drux seit Wochen zwei Rückraumspieler verletzt ausfallen.

Als die Mannschaft nach drei freien Tagen wieder ins Training einstieg, spielte er nur Pässe statt zu werfen und arbeitete intensiv an seiner Rücken- und Schultermuskulatur. Mit Erfolg: Wenn die Füchse an diesem Sonntag (12.30 Uhr) FrischAuf Göppingen in der Schmeling-Halle empfangen, kann Petkovic wieder auf den gebürtigen Frankfurter zurückgreifen.

Berlins Top-Schütze warnt vor Sonntag-Gegner Göppingen

Die letzten Partien hat Fäth nahezu durchgespielt und nun auch den Lehrgang geopfert, um für die Füchse in der wichtigen Phase der Saison fit zu sein. Aktuell ist er mit 123 Toren der beste Werfer der Berliner. Damit liegt er sogar vor Hans Lindberg (120/67), der für die Strafwürfe zuständig ist. Der 28-Jährige hat sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams entwickelt. Davon, dass er am Saisonende zu den Rhein-Neckar Löwen wechselt, ist jedenfalls nichts zu merken. "Ich bin noch nie irgendwo weggegangen und habe mir nachsagen lassen, ich hätte nicht bis zum Ende alles gegeben", sagt Fäth.

Er richtet sich in seinem Stuhl auf und zieht fast unmerklich die Augenbrauen zusammen. Es ist ihm wichtig, einen Verein respektvoll zu verlassen – auch die Füchse, bei denen er nach seinem Wechsel 2016 von der HSG Wetzlar zunächst keine leichte Zeit hatte. Mit Trainer Erlingur Richardsson fand er keine Schnittstelle, auch die Stadt behagte ihm nicht. Inzwischen hat Fäth es sich mit seiner Familie gemütlich gemacht. Seine jüngste Tochter ist sogar in Berlin geboren. "Wenn man die Anfangsproblematik abzieht, war es eine sehr gute Zeit", sagt er.

Die zwei Jahre möchte er mit einem Titel beenden. "Ich will vor allem den EHF-Pokal gewinnen", sagt Fäth. In der Liga stehen die Füchse aktuell auf Rang vier. "Von der Meisterschaft zu reden, wäre irrsinnig", findet er. Das Restprogramm der Berliner hat es mit Kiel, den Löwen, Wetzlar, Hannover und Melsungen in sich. "Das wäre schon ohne Verletzte schwierig genug geworden", glaubt Fäth. "Wir können zufrieden sein, wenn wir am Ende irgendwo zwischen Platz zwei und vier landen." Die Partie gegen Göppingen sieht er noch als Pflichtsieg, bezeichnet die Schwaben aber als Wundertüte: "Da weiß man nie genau, was passiert, deshalb ist es immer schwierig, gegen sie zu spielen." Mit einem gesunden Steffen Fäth sollte es jedenfalls wesentlich einfacher sein als ohne ihn.

