Heinevetter nimmt fürs Saisonfinale wieder Fahrt auf

Kurz nachdem Silvio Heinevetter von der Handball-Nationalmannschaft abgereist war, rief er Velimir Petkovic in Berlin an. Nach einem Trauerfall in der Familie gab der Füchse-Trainer seinem Torhüter zwei Tage frei. Einen Tag später bekam der Chefcoach aber schon eine Nachricht von Heinevetter. "Er hat geschrieben, dass er nachmittags zum Training kommt", erzählt Petkovic und ergänzt: "So eine Einstellung ist extrem professionell, er hätte ruhig noch frei haben können."

Entscheidende Spiele stehen an

Silvio Heinevetter ist bewusst, dass nun die entscheidende Phase der Saison beginnt. Nach der Partie am kommenden Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen (12.30 Uhr, Max-Schmeling-Halle) folgen ein Gastauftritt beim deutschen Rekordmeister THW Kiel sowie die beiden Partien gegen den kroatischen Klub RK Nexe, in denen es um den Einzug ins Final Four des Europapokals geht. Die zwei Wochen Länderspielpause hat Trainer Petkovic daher mit gemischten Gefühlen beobachtet. So hätte er die Zeit gern genutzt, um mit Kreisläufer Erik Schmidt zu arbeiten, der aber fuhr für Hendrik Pekeler zur Nationalmannschaft. "Das war ok. Erik hatte viele Spielanteile, und Bundestrainer Christian Prokop hat ihn und Fabian Wiede sehr gelobt", verrät Petkovic.

Mandalinic beim Nationalteam nur im Kurzeinsatz

Anders verhielt es sich bei Stipe Mandalinic, der zuletzt bei den Füchsen endlich aufzutauen schien. Bei der kroatischen Nationalmannschaft erhielt der 25-Jährige aber wieder einen Dämpfer, in den Testspielen gegen Schweden wurde er nur zwei Minuten eingesetzt. "Von solchen Ausflügen halte ich nicht viel", ärgerte sich Petkovic. Da hätte er Mandalinic lieber bei sich behalten – so wie Steffen Fäth, der den Lehrgang des DHB-Teams wegen einer Entzündung in der rechten Schulter abgesagt hatte und nun wieder voll einsatzfähig ist für die Füchse.

Mehr zum Thema:

Wieder fit! Fäth meldet sich bei den Füchsen zurück

Fuchs Heinevetter reist plötzlich von Nationalmannschaft ab