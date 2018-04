Lösbare Aufgabe für die Füchse im Europa-Pokal

Berlin. Eine machbare Aufgabe für die Füchse! Die Berliner Handballer treffen im Viertelfinale des EHF-Pokals auf RK Nexe aus dem kroatischen Nasice. Das ergab die Auslosung in Wien. Zuerst muss die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic auswärts ran (21. oder 22. April). Das Rückspiel findet eine Woche später statt.

Das Aufeinandertreffen mit den Kroaten ist eine Premiere für die Füchse. Noch nie haben sie gegeneinander gespielt. "Wir werden auf eine interessante Mannschaft treffen, die technisch sehr gut ausgebildet ist und routinierte Spieler in ihren Reihen hat", erklärt Sportkoordinator Volker Zerbe, "durch die knappen Gruppenergebnisse und das engagierte Auftreten von Nexe sind wir gewarnt." Zu den routinierten Spielern Nexes gehört unter anderem der frühere Gummersbach-Profi Vedran Zrnic.

Anstrengende Anreise für die Füchse

Auf halber Strecke zwischen der kroatischen Hauptstadt Nasice und der serbischen Hauptstadt Belgrad gelegen, wird sich auch die Anreise als Herausforderung gestalten. "Wir werden jetzt schnellstmöglich mit dem Gegner Kontakt aufnehmen und die Spieltermine vereinbaren"; erklärt Füchse-Prokurist Stefan Güter, "dann können wir die nicht ganz einfache Reiseplanung auch in Abstimmung mit unserem Spiel am 19. April in Kiel in Angriff nehmen."

( BM, dpa )