Verletzungsgefahr: Fäth darf nicht zum Nationalteam

Berlin. Drago Vukovic (34) zog seinen Landsmann Stipe Mandalinic (25) zur Seite und redete auf ihn ein. Mandalinic, der erst seit Dezember das Trikot der Füchse Berlin trägt, hatte in der Europapokal-Partie gegen Lugi Lund (34:25) gerade mit zwei kopflosen Alleingängen zwei Torchancen für die Berliner verspielt. "Ich war früher auch so und habe zu ihm gesagt, er soll ruhig bleiben", erklärt Vukovic.

So ganz ist der kroatische Nationalspieler, der als bester Torschütze der Champions League von Zagreb kam, noch nicht bei den Füchsen angekommen. "Er hat heute angedeutet, dass er ein wichtiger Mann sein kann, aber auch, dass er noch etwas Zeit braucht", sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic. Gleiches gilt für den ehemaligen Jungfuchs Oliver Milde (24), den die Berliner für die Rückrunde aus Bad Schwartau geholt haben. Beide Spieler werden jetzt wichtig für die Füchse, denn sie müssen Steffen Fäth entlasten. "Steffen hat fast alles durchgespielt zuletzt. Die Belastung ist zu hoch", sagt Füchse-Kapitän Petr Stochl. Am Sonntag nahm Petkovic Fäth, der schon vor der Partie über Schulterprobleme geklagt hatte, nach acht Minuten vom Feld: "An seinen ersten zwei Würfen habe ich gesehen, dass das nicht der Steffen ist, den ich kenne", sagte er.

Am Montag sagte der Halblinke die Teilnahme am Nationalmannschafts-Lehrgang wegen einer Reizung in der rechten Schulter ab. Der wurfgewaltige Fäth soll lieber etwa zehn Tage pausieren, bevor die Füchse am 15. April Göppingen empfangen (12.30 Uhr, Schmeling-Halle). "Wir dürfen kein Risiko eingehen", erklärt Sportkoordinator Volker Zerbe. Am Dienstag soll Fäth noch einmal genauer untersucht werden. Die Füchse wollen nach Marko Kopljar und Paul Drux nicht den dritten Leistungsträger verlieren.