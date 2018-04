Füchse-Linksaußen Elisson ist Meister der Effizienz

Berlin. Bjarki Elisson und Velimir Petkovic grinsen sich an. "Gegen St. Raphael war meine Bilanz doch super. Sieben zu Null", sagt Elisson. Der Füchse-Trainer und sein Linksaußen haben ein Abkommen: Elisson soll in jedem Spiel mehr Tore werfen, als der Gegner über die rechte Außenbahn erzielt, also die Seite, die Elisson verteidigen muss.

Im Europapokalspiel gegen die Franzosen machte der 27-jährige Isländer sieben Tore und sein bestes Spiel in dieser Saison. "Ich habe viel Druck von Petko wegen meiner Abwehr bekommen", verrät Elisson. "Bjarki hat mich in der Deckung nicht überzeugt", erklärt Petkovic. "Jetzt habe ich das Gefühl, er hat es kapiert."

Im letzten Gruppenspiel des EHF-Cups gegen Lugi Lund

Oft ist es gar nicht so leicht für Elisson, die vom Trainer geforderte positive Bilanz zu erreichen. Im Schnitt hat er in dieser Saison 1,8 Feldtore pro Spiel erzielt. Das liegt aber nicht daran, dass er das Tor nicht trifft. Der Mann, der 2015 als bester Torschütze der Zweiten Liga vom ThSV Eisenach zu den Füchsen wechselte, stand oft auf verlorenem Posten in seiner linken Ecke. "Ich bin abhängig von meinen Mitspielern, und die spielen nicht so viel mit den Außen", sagt Elisson. Dafür gehört der isländische Nationalspieler zu den effizientesten Schützen der Füchse. "Ich bekomme wenig Chancen, deshalb ist es umso wichtiger, dass ich keine dummen Würfe mache", erklärt er.

Bis zur Partie gegen Stuttgart war er mit knapp 75 Prozent der Quotenkönig, am vergangenen Donnerstag haben Hans Lindberg und Johann Koch ihn aber überholt, weil Elisson ganz untypisch nur zwei von fünf Würfen traf. Am Ostersonntag will er seine Quote unbedingt wieder verbessern, wenn die Füchse im letzten Gruppenspiel des EHF-Pokals auf Lugi Lund (Schweden) treffen (15 Uhr, Schmeling-Halle). Bei einem Erfolg ziehen die Berliner als Gruppensieger ins Viertelfinale ein.

Wiede wird wieder als Spielmacher agieren

Nach dem erneuten Ausfall von Paul Drux (Sprunggelenk) wird Fabian Wiede aller Voraussicht nach wieder auf der Spielmacherposition agieren. Der 24-Jährige hat diese Aufgabe gegen St. Raphael herausragend gelöst. "Ich habe mich bei Fabi bedankt, weil er 90 Prozent meiner Tore vorbereitet hat", verrät Elisson. In Frankreich spielten die Füchse allerdings darüber hinaus mit Drux und Marko Kopljar im Rückraum, die das Spiel um viele Möglichkeiten bereicherten. Für Kopljar ist die Saison nach einem Achillessehnenriss beendet, auch Drux wird mehrere Wochen fehlen. "Es ist richtig Pech, dass Paul und Marko sich in dieser wichtigen Phase der Saison verletzt haben", sagt Elisson.

Elisson hört jetzt mehr auf seinen Körper

Er selbst hatte zu Saisonbeginn gefehlt. Nach einem Muskelbündelriss in der Wade musste er mehr als acht Wochen pausieren. "So lange war ich noch nie verletzt", berichtet er. Zweimal verschob er sein Comeback. "Das war schwer", sagt er. Vor allem, weil sich Kevin Struck in dieser Zeit in die Stammformation spielte und Elisson nach seiner Rückkehr erst einmal auf der Bank Platz nehmen musste. Bereut hat er die Entscheidung aber nicht.

Früher habe er häufiger mit Verletzungen gespielt, erzählt Elisson. Jetzt könne er seinen Körper besser einschätzen. "Ich will der Mannschaft immer helfen, aber unser Körper ist unser Kapital und entscheidet darüber, wie lange wir vom Handball leben können", sagt Elisson. "Es ist schwer einzuschätzen, wann man nach einer Verletzung wieder richtig fit ist, vielleicht passiert es daher öfter bei jüngeren Spielern, dass sie sich kurz nach der Rückkehr wieder verletzen."

Ein Beispiel ist Simon Ernst (VfL Gummersbach), der nach erneutem Kreuzbandriss so lange ausfällt, dass er seinen Start bei den Füchsen im Sommer verpasst. Auch bei Drux, den seit drei Jahren eine Verletzung nach der nächsten ereilt, stellt sich die Frage, ob die Belastung für den Körper nicht zu hoch ist.

"Es ist einfach schwierig mit dem engen Programm", sagt Elisson. Der gut gefüllte Terminplan der Handballer ist ein viel diskutiertes Thema. Nach der Partie gegen Lugi Lund unterbricht die Länderspielpause den Ligabetrieb. Petkovic gibt seinen Spielern zwar drei Tage frei, der Großteil seines Kaders kann sich aber gar nicht ausruhen, weil diese Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind – auch Bjarki Elisson.

