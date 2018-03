Spielmacher Drux verletzt sich in Stuttgart

Stuttgart. Ist das bitter! Beim EHF-Cup-Spiel in St. Raphael riss sich Rückraumspieler Marko Kopljar die Achillessehne - und das Verletzungspech hält bei den Füchsen an. In der Bundesliga-Partie in Stuttgart, die 24:24 endete, musste Paul Drux in der 44. Minute angeschlagen raus. Der Spielmacher, der bis dahin wichtige Treffer erzielte, knickte um und musste gestützt vom Feld gebracht werden. Der Nationalspieler gab erst vor Kurzem sein Comeback nach einem Meniskusriss.

Die Füchse Berlin haben durch einen Gegentreffer in der letzten Sekunde einen Sieg verpasst. Mit nun 41 Punkten verteidigten die Hauptstädter ihren zweiten Tabellen-Platz, Tabellenführer Rhein-Necker Löwen gewann allerdings. Hans Lindberg mit sieben und Nationalspieler Fabian Wiede mit sechs Toren waren Berlins beste Schützen.

Ohne den verletzten Rückraumspieler Marko Kopljar sah es zunächst gut für die Füchse aus. Aus einer sicheren Abwehr setzten die Gäste schnelle Gegenstöße zur 4:1-Führung nach fünf Minuten. Mit zunehmender Spielzeit schlichen sich aber immer mehr Fehler und Abschluss-Schwächen in das Spiel der Füchse. Stuttgart nutzte dies geschickt aus und konnte sich zudem auf seinen Torhüter Johannes Bitter verlassen, der einige gute Paraden zeigte. Die erstmalige Führung gelang den Schwaben zum 8:7 (17.).

Die Füchse verloren nun völlig den Rhythmus und lagen zur Pause mit 12:17 zurück. Der Start in die zweite Hälfte mit einem starken Petr Stochl statt Silvio Heinevetter im Tor verlief vielversprechend: Die Füchse holten Tor um Tor auf und gingen durch Steffen Fäth nach langer Zeit mit 21:20 in Führung (49.). Sie legten noch zwei nach und hatten mehrfach die Chance, die Partie zu entscheiden. Doch die fehlende Effektivität und Bitter im Stuttgarter Kasten verhinderten den Auswärtssieg.

Mehr zum Thema:

Mit Drux finden die Füchse zu alter Stärke zurück

Füchse in Not: Kopljar reißt sich die Achillessehne

( dpa )