Füchse-Schock! Kopljar fällt mit Achillessehnenriss aus

Berlin. Auch das noch! Gerade sind de Füchse wieder besser in Form, kommt ein erneuter Rückschlag. Marko Kopljar fällt aus. Der Rückraum-Riese zog sich einen Achillessehnenriss zu. Er fällt mehrere Monate aus. Das ergab die Untersuchung am Montag in Berlin. Bereits auf dem Rückweg vom EHF-Cup-Spiel aus Frankreich musste er sein Bein im Flugzeug hochhalten.

Kopljar muss sogar operiert werden. Vorher wird noch eine MRT-Untersuchung gemacht. "Der Ausfall ist für uns sehr bitter, Marko war in den letzten Spielen sehr gut in Form und hatte großen Anteil an den letzten Erfolgen", so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, "wir wünschen ihm alles Gute und haben alle Schritte für eine optimale Behandlung in die Wege geleitet."

Bei den Füchsen hat das Verletzungspech also wieder zugeschlagen. Nachdem Paul Drux erst vor Kurzem sein Comeback nach einem Meniskusriss gab, beklagt Trainer Velimir Petkovic nun einen neuen Verletzten. Für Kopljar ist es die zweite Verletzung in dieser Saison. Der Kroate fehlte bereits acht Wochen wegen einer hartnäckigen Adduktoren-Verletzung.

Wer wird ihn ersetzen? Christoph Reißky wird von Zweitligist TUSEM Essen zurückgeholt. Er wird schon Donnerstag für die Füchse gegen Stuttgart auflaufen, danach dann für das wichtige Spiel der Essener am Sonntag gegen Eintracht Hagen zurück reisen. Die weiteren Einsätze werden dann nach Ostern zwischen den beiden Klubs abgestimmt.

"Auch wenn die Gründe durch den Ausfall von Marko Kopljar sehr unschön sind, zeigt sich, warum wir diese Zusammenarbeit mit dem TUSEM pflegen", so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.