Mit Drux finden die Füchse zu alter Stärke zurück

Berlin. Die Zufriedenheit war Velimir Petkovic deutlich anzuhören. Der Füchse-Trainer saß am Sonntagnachmittag im Flugzeug nach Berlin und ließ den 34:25 (17:12)-Sieg seiner Mannschaft im EHF-Pokal gegen St. Raphael Revue passieren. "Das war ein richtig starkes Spiel", sagte Petkovic.

Nach dem deutlichen Sieg in der Liga gegen GWD Minden (40:31) erfolgte am Sonnabend direkt der nächste Kantersieg der Berliner mit neun Toren Vorsprung. In Frankreich hatten es die Füchse allerdings mit einem durchaus konkurrenzfähigen Gegner zu tun. 26:21 hatte St. Raphael die Berliner im Hinspiel besiegt. Die Revanche ist mehr als geglückt. Vorerst sind die Füchse auf den ersten Tabellenplatz in Gruppe B geklettert. Vor der noch ausstehenden Partie gegen Lugi Lund/Schweden (Sonntag, 15 Uhr) sind sie schon sicher für das Viertelfinale qualifiziert.

"Das war eine Demonstration von Stärke", freute sich Bob Hanning. Seine Prophezeiung, das Spiel der Füchse werde mit der Rückkehr von Paul Drux wieder flüssiger, ist bislang voll aufgegangen ist, "Paul hilft uns enorm", so Hanning. Außerdem hat Fabian Wiede seine Form wiedergefunden. Dass die Außen Hans Lindberg (8 Tore) und Bjarki Elisson (7) zu den besten Werfern gehörten, war vor allem Wiede zu verdanken, der klug und temporeich Regie führte, "Es wurde auch Zeit, dass Fabi seine Form findet, sonst wäre es ein verlorenes Jahr gewesen", sagte Hanning. "Ich will kein Wasser in den Wein gießen, aber mich interessieren vor allem die nächsten Spiele."

Am Donnerstag wartet beim TVB Stuttgart (19 Uhr, Sky) die nächste Pflichtaufgabe auf die Füchse. Danach folgen Partien gegen Göppingen, Kiel, Wetzlar und die Rhein-Neckar Löwen. "Bislang waren wir noch nicht unter Stress, die nächsten Wochen werden zeigen, wo wir stehen", so Hanning. Fehlen wird zunächst aber wohl Marko Kopljar, der sich an der Wade verletzte und nun genauer untersucht wird.

Mehr zum Thema:

Füchse sorgen sich um Rückraum-Riese Kopljar

Bestes Spiel! Trainer Petkovic lobt Team-Leistung

Füchse werfen sich ins Europapokal-Viertelfinale