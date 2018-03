Magath sieht furiosen Füchse-Sieg und Drux-Comeback

Berlin. Paul Drux stand keine 30 Sekunden auf dem Feld, da gelang dem Rückraumspieler der Füchse Berlin direkt der erste Treffer. "Ich habe Lücken gesehen und wollte mich mal ausprobieren", sagte Drux, der sichtlich zufrieden nach dem 40:31 (23:15)-Sieg gegen GWD Minden in den Katakomben der Max-Schmeling-Halle stand.

So einen deutlichen Heimsieg hatte Füchse-Trainer Velimir Petkovic sich schon länger von seinem Team gewünscht hat. Ausgerechnet mit seinem Trainervorbild Felix Magath unter den 6135 Zuschauern in der Halle, erzielten die Berliner zum ersten Mal in dieser Saison 40 Treffer. Mit diesem Sieg ziehen sie wieder an der SG-Flensburg Handewitt vorbei auf Rang zwei der Bundesliga, da Flensburg gegen den SC Magdeburg verloren hat (23:29). Die ersten acht Minuten gefielen Petkovic noch nicht. 5:3 führte Minden, als er seine Spieler zur Auszeit rief. "Ich hätte im Fußball auch gern eine Auszeit", sagte Magath.

Felix Magath war zuletzt Trainer bei Shandong Luneng

Foto: pa

Danach agierten die Füchse nämlich wie ausgewechselt. Jeder Wurf saß, und im Tor war Kapitän Petr Stochl, der dieses mal den Vorzug vor Silvio Heinevetter bekommen hatte, ein verlässlicher Rückhalt. Durch seine Paraden ermöglichte der 41-Jährige seinem Team einen Gegenstoß nach dem nächsten, so dass die Füchse sich bis zur Halbzeit ein komfortables Polster herausspielen konnten.

Zwölf Minuten vor dem Spielende durfte Drux dann ohne großen Druck sein Comeback nach achtwöchiger Verletzungspause (Knie-Operation) geben. Trainer Petkovic war zufrieden. "Paul ist ein Schrank in der Deckung. Wenn er spielt, ist meine Abwehr nicht mehr so brav", lobte der Coach. Petkovic hatte die Partie gesammelt mit dem Spiel an diesem Sonnabend im EHF-Pokal gegen St. Raphael (20.45 Uhr) vorbereitet. "Ich habe an die Mannschaft appelliert, dass wir in diesen zwei Spielen alles kaputt machen können, was wir in den vergangenen Monaten aufgebaut haben", sagte er. An diesem Freitag reisen die Füchse bereits um acht Uhr nach Nizza. Von dort geht es dann mit dem Bus weiter zum Spiel im EHF-Pokal gegen St. Raphael.

Mehr zum Thema:

Druck für Drux

Spiele gegen kleine Teams sind für die Füchse entscheidend

Füchse haben endlich Zeit fürs Trainieren