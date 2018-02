Desaster für die Füchse im EHF-Cup

Potsdam. Silvio Heinevetter kam fassungslos in die Katakomben der Arena Potsdam. "Ich weiß nicht, was los war. Das war einfach nur scheiße", sagte der Torhüter der Füchse Berlin und brachte damit die Leistung seiner Mannschaft beim 21:26 (7:13) gegen St. Raphael auf den Punkt.

Die Auftaktpartie gegen die Franzosen in der Gruppenphase des EHF-Cups sollte eine erste Standortbestimmung für die Füchse sein nach dem Abgang von Petar Nenadic und der verletzungsbedingten Pause von Paul Drux. Es war das schlechteste Spiel, das die Berliner in dieser Saison gezeigt haben. Füchse-Spielmacher Drago Vukovic startete zwar vielversprechend mit einem Tor in der ersten Minute. Acht Minuten später erhielt der Kroate aber schon die erste Standpauke von Trainer Velimir Petkovic (2:4).

Dem 61-Jährigen, der seinen Vertrag mit den Füchsen Anfang der Woche bis 2020 verlängert hatte, gefiel überhaupt nicht, was er sah. Gleiches galt für die 2000 Zuschauer in der Arena. Was die Füchse am Mittwochabend ablieferten, erinnerte stark an die gruseligen zehn Minuten der deutschen Nationalmannschaft bei der EM gegen Spanien. Allerdings zog sich die desolate Leistung der Berliner über ganze 45 Minuten hin.

Planlose Würfe aus dem Rückraum ergänzten sich mit Abspielfehlern und gipfelten in katastrophalen Entscheidungen, wie der von Kreisläufer Erik Schmidt, der in doppelter Überzahl einen freien Wurf direkt in den Armen des gegnerischen Torhüters platzierte (3:6/16.). Petkovic tobte. Er stand ratlos an der Seitenlinie, während das Zusammenspiel der Gäste hervorragend funktionierte. Adrien Dipanda war für die Abwehr der Füchse nicht zu halten und holte einen Siebenmeter nach dem nächsten für sein Team heraus, den sein Teamkollege aus der französischen Nationalmannschaft, Raphael Caucheteux, ein ums andere Mal sicher ­verwandelte.

Erst in der letzten Viertelstunde zeigten die Füchse Charakter. Von 12:22 (46.) kämpften sie sich auf 19:23 (57.) an die inzwischen eingeschläferten Franzosen heran. Für einen Sieg war das aber viel zu wenig, und auch für die Ambitionen, die das Team in dieser Saison noch hat. Für die Fans bleibt zu hoffen, dass das nicht der Handball ist, der von den Füchsen in der Rückrunde zu erwarten ist.