Formel 1: Großer Preis von Singapur 2022 live im TV & Ticker

In der Formel 1 wird der Grand Prix in Singapur ausgetragen: Hier finden Sie alle Informationen zur TV-Übertragung, Stream & Liveticker.

In der Formel 1 laufen die Motoren wieder heiß: Am Wochenende (1. und 2. Oktober) kämpfen die Formel-1-Fahrer in Singapur um einen Platz auf dem Siegertreppchen und die heiß begehrten WM-Punkte.

Formel 1 in Singapur: Das ist die Strecke

Das Nachtrennen in Singapur ist ein Highlight des Rennkalenders seit 2008. Die Kulisse bildet die strahlend illuminierte Skyline des Stadtstaates. Gleichzeitig ist der GP Singapur einer der für die Piloten und Fahrzeuge anspruchsvollsten Circuits. Die 5,065 Kilometer lange Bahn besitzt 23 Kurven und lässt in 61 Runden kaum Zeit, sich auszuruhen. Die harten Bremspunkte vor den zahlreichen 90-Grand-Kurven laden zum Ausbremsen ein. Fahrfehler werden hier unmittelbar bestraft.

Alle Rennen, alle Termine - Die F1-Saison 2022 im Überblick

Wie ist der Zeitplan?

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Sonnabend (1. Oktober) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (2. Oktober) wird das eigentliche Rennen ausgetragen. Sky wird am Wochenende umfassend vom GP Singapur berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Wer überträgt das Rennen in Singapur im TV?

Das Rennen der Formel-1 2022 in Singapur wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky zeigt am Sonnabend das Qualifying live ab 14.30 Uhr. Am Sonntag stimmt Sky seine Zuschauer ab 12.30 Uhr mit den Vorberichten auf das Rennen in Singapur ein. Ab 13:55 Uhr beginnt am Sonntag die Live-Berichterstattung. Im Anschluss an das Rennen zeigt Sky ab 15.45 Uhr die Siegerehrung, Analysen, Interviews und die Highlights.

Gibt es das Rennen im Free-TV zu sehen?

Nein. Wie im letzten Jahr werden nur noch wenige Rennen im Free-TV zu sehen sein. Der Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte für vier Rennen gesichert und wird diese im Free-TV ausstrahlen. Leider gehört das Rennen in Singapur nicht dazu.

Diese vier Rennen wird RTL 2022 im Free-TV übertragen

24. April 2022 - Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

3. Juli 2022 - Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

4. September 2022 - Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

13. November 2022 - Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Foto: Christian Bruna / dpa

Gibt es einen Livestream zum Grand Prix Singapur?

Analog zum TV-Programm kann das Formel-1-Geschehen in Singapur auch im Live-Stream verfolgt werden. Über den kostenpflichtigen Dienst Wow kann der Live-Stream in Deutschland abgerufen werden.

Die Formel-1 2022 live im Ticker

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Grand Prix Singapur

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.

Lesen Sie auch:

Gefahr in der Formel 1: Technik ersetzt die Therapie

Punkte in Silverstone: Meilenstein für Mick Schumacher

Rassismus gegen Hamilton: Die Geister der Vergangenheit