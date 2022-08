Formel 1: Großer Preis der Niederlande 2022 live im TV & Ticker

In der Formel 1 wird der Grand Prix in den Niederlanden ausgetragen: Hier finden Sie alle Informationen zur TV-Übertragung, Stream & Liveticker.

In der Formel 1 laufen die Motoren wieder heiß: Am Wochenende (3. und 4. September) kämpfen die Formel-1-Fahrer in den Niederlanden um einen Platz auf dem Siegertreppchen und die heiß begehrten WM-Punkte.

Formel 1 in den Niederlanden: Das ist die Strecke

Der Circuit Park Zandvoort ist eine direkt an der Nordsee gelegene Motorsport-Rennstrecke nahe dem niederländischen Ort Zandvoort. Inmitten der Dünen gelegen war der Circuit Zandvoort die Rennstrecke, auf der bis 1985 die Weltbesten Fahrer Formel-1-Rennen austrugen. Nach 35 Jahren kehrt die Königsklasse des Automobilsports ab Saison 2020 unter dem Namen Heineken Dutch Grand Prix wieder in die Niederlande zurück. Die Strecke ist bekannt für ihre schnellen und scharfen Kurven. Die bekannteste Kurve der Rennstrecke ist die 180-Grad Tarzan-Kurve, die erste Kurve nach der Geraden, auf der spannende Aufholmanöver zu erwarten sind.

Wie ist der Zeitplan?

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Sonnabend (3. September) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (4. September) wird das eigentliche Rennen ausgetragen. Sky und RTL werden am Wochenende umfassend vom GP Niederlande berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Wer überträgt das Rennen in den Niederlanden im TV?

Das fünfzehnte Rennen der Formel-1-Saison 2022 wird live im Free-TV übertragen: Am Sonntag beginnt RTL ab 14 Uhr mit der Vorberichterstattung "Countdown" auf das Rennen in den Niederlanden einzustimmen. Die Formel-1-Crew um Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner führt durch die Übertragung. Ab 15 Uhr schaltet RTL live zum Rennen. Im Anschluss an das Rennen zeigt RTL ab 16.30 Uhr die Siegerehrung, Analysen, Interviews und die Highlights.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt in der neuen Saison wieder die Formel 1. Auf SkySportHD können Formel-1-Fans am Wochenende Qualifying, Rennen und die Siegerehrung in voller Länge live mitverfolgen.

Diese vier Rennen wird RTL 2022 im Free-TV übertragen

24. April 2022 - Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

3. Juli 2022 - Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

4. September 2022 - Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

13. November 2022 - Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Gibt es einen Livestream zum Grand Prix Niederlande?

Analog zum TV-Programm kann das Formel-1-Geschehen in den Niederlanden auch im Live-Stream verfolgt werden. RTL bietet auf seiner Homepage einen kostenlosen Live-Stream mit zusätzlichem Live-Chat an. Der Sender "Sky" bietet mit "Sky Go" ein mobiles Angebot an, um das Formel 1-Rennen auch unterwegs zu streamen und auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop ansehen zu können.

Die Formel-1 2022 live im Ticker

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Grand Prix Niederlande

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.

