Formel 1: Großer Preis von Miami 2022 live im TV & Ticker

In der Formel 1 wird der Grand Prix in Miami ausgetragen: Hier finden Sie alle Informationen zur TV-Übertragung, Stream & Liveticker.

Am Wochenende startet die Formel 1 in Miami.

In der Formel 1 laufen die Motoren wieder heiß: Am Wochenende (7. und 8. Mai) kämpfen die Formel-1-Fahrer in Miami um einen Platz auf dem Siegertreppchen und die heiß begehrten WM-Punkte. Das Rennen ist eine Premiere: In diesem Jahr wird die Formel 1 zum ersten Mal auf dem neuen Stadtkurs rund um das Hard Rock Stadium im Miami gastieren.

Formel 1 in Miami: Das ist die Strecke

Die neue Strecke in Miami ist ein Stadtkurs, der rund um das Hard-Rock-Stadion in Miami Gardens und auf dessen Parkflächen angelegt wurde. Der Circuit bietet Hochgeschwindigkeitsgeraden und zahlreiche Möglichkeiten zum Überholen. Auf insgesamt 5,411 Kilometern Länge sind pro Runde 19 Kurven zu meistern – und das gegen den Uhrzeigersinn. Der Topspeed in Miami wird bei etwa 320 Stundenkilometern liegen. Die Strecke bietet gleich drei gute Überholstellen: Kurve 1 am Ende der Zielgeraden sowie die Kurven 11 und 17, die jeweils auf lange Geradeaus-Passagen folgen.

Wie ist der Zeitplan?

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Sonnabend (7. Mai) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (8. Mai) wird das eigentliche Rennen ausgetragen. Sky wird am Wochenende umfassend vom GP Miami berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Wer überträgt das Rennen in Miami im TV?

Das Rennen der Formel-1 2022 in Miami wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky zeigt am Sonnabend das Qualifying live ab 22.00 Uhr. Am Sonntag stimmt Sky seine Zuschauer ab 20.35 Uhr mit den Vorberichten auf das Rennen in Miami ein. Ab 21:30 Uhr beginnt am Sonntag die Live-Berichterstattung. Im Anschluss an das Rennen zeigt Sky ab 23.30 Uhr die Siegerehrung, Analysen, Interviews und die Highlights.

Gibt es das Rennen im Free-TV zu sehen?

Nein. Wie im letzten Jahr werden nur noch wenige Rennen im Free-TV zu sehen sein. Der Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte für vier Rennen gesichert und wird diese im Free-TV ausstrahlen. Leider gehört das Rennen in Miami nicht dazu.

Diese vier Rennen wird RTL 2022 im Free-TV übertragen

24. April 2022 - Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

3. Juli 2022 - Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

4. September 2022 - Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

13. November 2022 - Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Sky Ticket – Der Grand Prix Miami im Livestream

Analog zum TV-Programm kann das Formel-1-Geschehen in Miami auch im Live-Stream verfolgt werden. Über den kostenpflichtigen Dienst Sky Ticket kann der Live-Stream in Deutschland abgerufen werden.

Die Formel-1 2022 live im Ticker

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Grand Prix Miami

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.

